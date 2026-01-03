Récord sin precedentes

Un argentino lidera YouTube en español con más de 100 millones de seguidores: de quién se trata

El creador de contenidos misionero Alejo Igoa alcanzó un hito sin precedentes y se convirtió en el youtuber de habla hispana más seguido del planeta, consolidando a la Argentina como protagonista en el mapa global de las redes sociales.