La angustia de Silvina Scheffler tras días de internación y un pedido especial: "Recen por mí"

La situación comenzó el pasado 22 de diciembre, aunque se hizo pública recién una semana después, cuando familiares y amigos ya atravesaban días de incertidumbre ante un diagnóstico que tardó en llegar.
La internación de la ex participante de Gran Hermano en terapia intensiva por un cuadro de leptospirosis generó gran preocupación en su entorno y puso en evidencia el desconocimiento general sobre esta enfermedad.
Silvina, conocida por su participación en Gran Hermano 2007, donde fue apodada La Profe, permanece ingresada en el Sanatorio Bazterrica. La modelo y actriz atraviesa complicaciones que afectan su movilidad, visión y estado anímico, lo que hace que su recuperación sea especialmente difícil.
"Estoy complicada, tratando de superar los cuadros de alta temperatura. Si no, no me van a poder dar el alta en setenta y dos horas. Estoy peleándola y muy angustiada. Por eso pedí que recen por mí”.
Además, relató los efectos emocionales y físicos del proceso:
“Extraño mucho a mi gata, no poder ver a Simo me destroza. Estoy muy cansada, la estoy pasando mal. No puedo caminar, no puedo con mi cuerpo. Está siendo super difícil todo esto. Perdón por mi angustia”, compartió con evidente dolor.
Scheffler detalló cómo la enfermedad ha impactado en su cuerpo:
“Todo es muy lento, el cuerpo no me responde, voy a tener que hacer rehabilitación mucho tiempo. Tengo que tener mucha paciencia y que la temperatura no haga estragos”.
También habló del acompañamiento recibido: “Está una amiga de Mar del Plata que ya mañana creo que se va y después me voy a quedar sola. Es estar y esperar, sentarme y tener paciencia”. En los primeros días, contó con la ayuda de su hermana, quien viajó desde Corrientes para estar a su lado: “Me trajo todo de casa, incluso un vestidito por si me puedo ir”.
Uno de los aspectos que más la afectan es la pérdida temporal de la vista:
“Yo tenía buena visión, perder vista me mató. Es horrible. No veo”, dijo con angustia, aunque sigue aferrándose a la esperanza de una pronta recuperación.
El caso generó impacto en el ambiente artístico. Según Nito Artaza, expareja de Silvina y actual acompañante cercano, el diagnóstico inicial fue erróneo:
“Al principio pensaban que era dengue. Recién hace unos días le detectaron leptospirosis. Estuvo primero en sala común y luego cinco días en terapia”, relató.
Artaza, visiblemente conmovido, agregó: “La pasó muy mal, tenía mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo. En terapia estuvo bastante mal, yo me llevé un susto, te juro”.
La leptospirosis es una enfermedad infecciosa zoonótica, causada por bacterias del género Leptospira. Se transmite principalmente a través del contacto con orina de animales infectados, como ratas, ratones, ganado o incluso mascotas. En zonas urbanas, los focos más comunes son aguas estancadas, suelos contaminados y barro, que pueden infectar a las personas a través de heridas o mucosas.
El caso de Silvina visibilizó esta enfermedad poco conocida, cuya prevalencia ha aumentado en los últimos meses, según reportes sanitarios recientes.
En este difícil momento, la entrerriana sigue recibiendo muestras de afecto y se aferra a su fe. A pesar del desgaste físico y emocional, mantiene la esperanza de mejorar: “Estoy peleándola”, repite, mientras pide que recen por ella.