Preocupación por su salud

La angustia de Silvina Scheffler tras días de internación y un pedido especial: "Recen por mí"

La internación de la ex participante de Gran Hermano en terapia intensiva por un cuadro de leptospirosis generó gran preocupación en su entorno y puso en evidencia el desconocimiento general sobre esta enfermedad.