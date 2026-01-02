Juana Repetto aclaró por qué no estuvo en el casamiento de su hermano: “No me invitaron”

Juana Repetto salió a aclarar por qué no asistió al casamiento de su hermano, Bautista Lena, luego de que en redes sociales se multiplicaran las consultas y versiones sobre su ausencia en el evento familiar.
La actriz respondió en Instagram a las preguntas por su ausencia en la boda de Bautista Lena y, de paso, relató el complicado 2025 que atravesó en lo personal y económico.
La actriz e influencer lo explicó a través de un video que compartió en sus historias de Instagram, con un tono descontracturado y directo. “Ya entendí por qué todo el país me está preguntando…”, dijo entre risas, en alusión a una imagen de la boda que se viralizó y despertó curiosidad.
Sin rodeos, Repetto fue contundente: “No fuimos ni mis hijos ni yo porque no me invitaron”. Así, buscó cerrar cualquier especulación y dejó en claro que la decisión no fue suya.
También remarcó que su ausencia no respondió a un conflicto puntual, sino a un hecho simple: no recibió invitación. Con calma, insistió en que no había mucho más para interpretar y que no pretendía dramatizar la situación.
En el mismo mensaje, la hija de Reina Reech aprovechó para abrir otra ventana más personal: contó que atravesó un 2025 complejo, atravesado por una obra en su casa que se volvió más demandante de lo previsto, tanto en lo emocional como en lo económico.
Según relató, al principio pensaron en encarar sólo una parte de la vivienda, pero el presupuesto no alcanzó y hasta tuvo que pedir un préstamo que se agotó antes de terminar los trabajos. Sobre el cierre, destacó el esfuerzo laboral que hizo durante el año y agradeció el acompañamiento de marcas, con humor: dijo que se viene un “spam” de agradecimientos porque “estuvo haciendo un laburazo” para sostenerse.