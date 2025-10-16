Juana Repetto recurrió a sus seguidores para decidir el nombre de su tercer bebé

Desde que anunció su embarazo, Juana Repetto se muestra cada vez más abierta sobre su vida como madre. Con la complicidad de sus dos hijos, la influencer comparte momentos cotidianos y busca la participación de su comunidad en decisiones importantes, convirtiendo sus redes sociales en un espacio de interacción familiar.
Recientemente, Juana recurrió a sus seguidores para recibir sugerencias sobre el nombre de su tercer hijo. En un posteo donde aparecía junto a sus dos hijos y un pizarrón con los nombres “Toribio” y “Belisario”, escribió: “Toribio, Belisario y...leemos ideas”.
Entre las propuestas de sus fans surgieron opciones como Octavio, Faustino, Laureano, Oliverio, Cayetano, Cipriano y Benito, mostrando la creatividad de quienes siguen a la influencer.
La angustia de la maternidad
Más allá de los momentos tiernos, Juana también ha compartido sus sentimientos de soledad durante el embarazo. La distancia con gran parte de su familia ha hecho que se sienta sin la red de apoyo que considera fundamental.
En respuesta a una pregunta de sus seguidores sobre si se siente sola, Juana explicó: “Sola en líneas generales, no en relación a S [su exmarido]. Siento que no tengo red, lo cual para mí es fundamental. Mi círculo quedó en Capital y aunque sé que están y que si los necesito vienen corriendo, no es lo mismo que estar ahí”.
“Mi vieja está siempre, pero el resto de la flia vive afuera. Con Toro me sentí muy contenida y acompañada; todavía vivían todos acá y yo estaba en Palermo. A Beli lo tuve en pareja y pandemia o sea, nadie tenía mucha red. Veremos como se da con el bebo en camino, sé que voy a resolver, lo sé hacer”, advirtió.
Además, hizo una especie de autocrítica en su manera de actuar. “Dato no menor: tengo que aprender a pedir y aceptar ayuda”, remarcó.
Ajustes y aprendizaje personal
La influencer reconoció que la logística diaria con sus hijos y la mudanza a su nueva casa dificultan su movilidad y participación en actividades fuera de casa. También reflexionó sobre la necesidad de pedir y aceptar ayuda, mostrando un aprendizaje constante en su rol como madre.
Juana recordó cómo la crianza de sus hijos mayores fue diferente, con más acompañamiento de familiares cercanos, y aseguró que, con la llegada del bebé, buscará nuevas estrategias para equilibrar la maternidad y su vida personal.
