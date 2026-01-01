A meses de ser mamá, Oriana Sabatini compartió una video y dejó ver la cara de su beba

A pocos meses de convertirse en mamá, Oriana Sabatini compartió en sus redes un video con los mejores momentos de su 2025 y un fragmento en particular se llevó todas las miradas: una ecografía en la que se alcanza a ver la carita de su bebé por primera vez.
“El 2025 fue una peli”, escribió la cantante en el epígrafe del posteo, que rápidamente se llenó de comentarios y mensajes de cariño por parte de seguidores y amigos, emocionados por esta nueva etapa.
En la compilación, Oriana repasó escenas de viajes, trabajo, encuentros familiares y momentos cotidianos, además de algunas imágenes vinculadas a su embarazo que fueron apareciendo a lo largo del año.
Oriana Sabatini reveló la carita de su beba en un posteo especial.
Entre esas postales, incluyó una captura de una de sus últimas ecografías. La imagen mostró con nitidez el rostro de la beba —ya confirmaron que será una nena— y fue suficiente para que el video se viralizara en cuestión de horas.
Según contó Catherine Fulop en diálogo con LAM (América), la fecha estimada del parto sería para mediados de marzo, mientras la familia transita la cuenta regresiva y acompaña a Oriana en la recta final del embarazo.