Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian la espera de su primer hijo con un tierno video

La pareja formada por la cantante y actriz Oriana Sabatini y el futbolista de la Selección Argentina, Paulo Dybala, confirmó la noticia que sus seguidores esperaban con ansias: están esperando a su primer bebé. El anuncio se realizó a través de un emotivo video íntimo y dos imágenes simbólicas en sus cuentas de Instagram, recreando una tradición que se remonta al inicio de su relación.
El posteo que la pareja catalogó como el "primer posteo de nosotros tres" causó una ola de reacciones en las redes sociales, donde compartieron la alegría del futuro nacimiento, apenas unos meses después de celebrar su primer aniversario de casados.
La referencia a Danny Phantom
Para comunicar la feliz novedad, Dybala y Sabatini recurrieron a una referencia que ya es un sello distintivo en su historia: el dibujo animado "Danny Phantom".
En una imagen publicada en la cuenta de Instagram de cada uno, los personajes animados que los representan se muestran sonrientes y abrazados, parados frente a una cuna. Un detalle clave es que el personaje de Oriana tiene las manos sobre su vientre, aludiendo a la llegada del bebé.
Toda la escena está enmarcada por el contorno verde brillante, característico del universo de la serie animada, un guiño que refuerza la ternura y revive la manera en que, años atrás, la pareja oficializó su relación.
El momento más íntimo
Además de las postales animadas, la pareja decidió compartir con sus millones de seguidores uno de los momentos más emocionantes de la dulce espera: el primer encuentro con su futuro bebé.
La grabación: compartieron un tierno video grabado con una cámara digital, donde Oriana registró la profunda emoción que sintieron al presenciar la ecografía.
La reacción: las imágenes revelan la incipiente pancita de la hija de Catherine Fulop, la alegría palpable en sus sonrisas y las miradas cómplices que reflejan la expectativa sin filtros.
La frase final: el clip concluye con un susurro de la actriz: "Vamos a ser papás", cerrando el anuncio con una carga de pura felicidad.
Famosos y familiares celebraron la noticia
La repercusión fue inmediata, sumando miles de "me gusta" y comentarios de felicitación a los pocos minutos de la publicación. Entre las reacciones se destacaron figuras de renombre del deporte y el espectáculo:
Celebridades: la primera en reaccionar fue Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. También se sumaron a la alegría Rodrigo de Paul, Marley, Valentina Zenere, Barbie Vélez, Darío Barassi, Macarena Rinaldi, Barby Franco, Mau Montaner, Dalma Maradona, Stefi Roitman y Leandro Paredes, entre otros.
La familia: el futuro abuelo, Ova Sabatini, expresó su felicidad: “¡Gracias, chicos por tanta felicidad! Los amo”. Por su parte, Tiziana Sabatini, hermana menor de Oriana, también se sumó a las felicitaciones: “Los amo muchoooooo soy la más feliz del mundo”.
De esta forma, en un gesto cargado de simbolismo y significado personal, la pareja eligió una vía sencilla y memorable para compartir la noticia más trascendente de sus vidas. No solo anunciaron un embarazo, sino que celebraron la complicidad y la alegría que los une desde el principio de su historia, un amor que ahora se multiplica.
Este gran anuncio llega poco después de que la pareja celebrara su primer año de casados el pasado 20 de julio de 2024. Oriana y Paulo conmemoraron la fecha compartiendo en Instagram fotos inéditas de la ceremonia y el festejo.
“365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”, escribió Oriana junto a un álbum que mostraba momentos inolvidables:
Las imágenes, tanto en blanco y negro como a color, mostraron desde los instantes más románticos hasta la algarabía de la fiesta, reafirmando que su unión es un motivo constante de celebración antes de la inminente llegada de su primogénito.
