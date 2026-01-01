¿Bebé en camino?: el video de Emilia y Duki en Año Nuevo que encendió las sospechas

Después de los rumores de crisis que circularon en 2024, Emilia Mernes y Duki volvieron a mostrarse súper juntos y el arranque del nuevo año los dejó otra vez en el centro de la conversación. Esta vez, por una frase del cantante que muchos interpretaron como una pista sobre un posible “próximo paso” en la pareja.
En las últimas horas, Emilia compartió en redes un video del brindis de Año Nuevo junto a Duki. Con copa en mano, él la besó en la mejilla, se puso a bailar y, de repente, soltó una frase que descolocó a los fans: “Se viene el pibe”, mientras ella lo miraba y se reía con una reacción espontánea y cómplice.
El clip se viralizó rápido y abrió un abanico de especulaciones. En comentarios y posteos, seguidores empezaron a preguntarse si la pareja estaría pensando en agrandar la familia y si el 2026 podría traer un anuncio fuerte, aunque por ahora no hay confirmaciones.
A ese contexto se sumó otro momento reciente que también había encendido versiones: semanas atrás, Emilia bromeó en TikTok con la idea de un compromiso formal, señaló el dedo donde iría un anillo y lanzó: “¿Y el anillo para cuándo?”. La reacción de Duki —entre gestos y silencio— alimentó lecturas de todo tipo.
De todos modos, por ahora todo queda en el terreno de las interpretaciones. Ni Emilia ni Duki hablaron oficialmente de embarazo o planes de paternidad, pero el video y la frase alcanzaron para que las redes hagan lo suyo: seguir el rastro de cada guiño, cada risa y cada palabra.