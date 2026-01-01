Con un emotivo mensaje, Jimena Barón mostró por primera vez la carita de su hijo Arturo

Jimena Barón mostró por primera vez la carita de Arturo, su hijo con Matías Palleiro, a seis meses de su nacimiento. La actriz eligió la madrugada de Año Nuevo para compartir la imagen en redes sociales, en una publicación que rápidamente se llenó de reacciones.
Según contó, hasta el último día de 2025 habían decidido no exhibir el rostro del bebé por una postura tomada en familia, vinculada a la privacidad del pequeño. El cambio llegó con el brindis: una foto cálida, de tono íntimo, que marcó la presentación pública de Arturo.
Junto a la postal, Barón le dedicó un texto cargado de ternura, en el que destacó la alegría cotidiana del bebé y expresó cuánto la conmueve verlo con su hermano Momo y con su papá. También señaló rasgos que, a su mirada, lo emparentan con Palleiro y con su hijo mayor.
En ese mismo mensaje, la cantante agradeció por la llegada del niño y por la posibilidad de vivirlo “sano” y acompañarlo día a día. Además, definió a Arturo como un “milagro” y celebró la consolidación de la familia que formó junto a Palleiro.
La publicación incluyó, además, otras fotos familiares: imágenes con Momo —fruto de su relación con Daniel Osvaldo— y con su pareja, en una secuencia que funcionó como álbum de cierre y apertura de etapa, con Arturo como protagonista absoluto del inicio del nuevo año.