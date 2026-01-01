Redes sociales

Hailey y Justin Bieber celebraron Año Nuevo con una foto que reavivó la polémica con Selena Gómez

Hailey Bieber compartió una postal romántica para recibir el 2026 junto a Justin, pero un detalle en la frase y un emoji desataron interpretaciones y reactivaron la discusión sobre la historia del cantante con Selena Gomez.