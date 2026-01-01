Hailey y Justin Bieber celebraron Año Nuevo con una foto que reavivó la polémica con Selena Gómez
Hailey Bieber compartió una postal romántica para recibir el 2026 junto a Justin, pero un detalle en la frase y un emoji desataron interpretaciones y reactivaron la discusión sobre la historia del cantante con Selena Gomez.
La dedicatoria de Hailey a Justin que encendió las redes.
Hailey Bieber arrancó el 2026 con una dedicatoria romántica a Justin Bieber que, lejos de quedar en un gesto íntimo, terminó reavivando una de las novelas más insistentes de la cultura pop: la del cantante con Selena Gomez y el eterno debate en redes sobre tiempos, idas y vueltas.
La modelo publicó una foto besando a Justin y la acompañó con la frase “10 New Years together and counting” (“10 Años Nuevos juntos y contando”). El detalle que disparó la polémica fue el cierre del posteo: un corazón rojo y un emoji de un dedo haciendo “fuck you”, leído por muchos como un mensaje directo a las críticas que suele recibir.
Hailey Bieber, Justin y un guiño que todos leyeron como una indirecta a Selena Gomez.
La discusión se centró en la idea de “diez Años Nuevos juntos”. Para algunos usuarios, la cuenta sería una forma de “reescribir” la cronología de la relación, ya que el vínculo entre Justin y Hailey tuvo tramos intermitentes antes de consolidarse y casarse.
Según la reconstrucción que circuló en redes, la imagen compartida por la empresaria correspondería a Año Nuevo de 2016, en un período posterior a una ruptura de Justin con Selena. Sin embargo, el cantante retomó luego su relación con Gomez y hubo nuevas reconciliaciones públicas.
Ese recorrido alimentó la lectura de indirecta: el posteo romántico pasó a ser, para muchos, un dardo simbólico en una historia que nunca se apaga del todo. Así, un brindis de pareja terminó convertiéndose en la primera polémica del 2026.