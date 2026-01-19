Fin del romance

La Tana de Gran Hermano se separó del hijo de Nazarena Vélez

Después de unos pocos días de relación y una explosiva exposición en redes sociales, Katia "La Tana" Fenocchio confirmó su separación de Chino Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini. “Estoy soltera de nuevo”, dijo la ex Gran Hermano en sus redes.