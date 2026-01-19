La Tana de Gran Hermano se separó del hijo de Nazarena Vélez
Después de unos pocos días de relación y una explosiva exposición en redes sociales, Katia "La Tana" Fenocchio confirmó su separación de Chino Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini. “Estoy soltera de nuevo”, dijo la ex Gran Hermano en sus redes.
Todo comenzó hace menos de una semana, cuando La Tana y Chino Agostini sorprendieron al aparecer juntos en una transmisión en vivo por Instagram. Entre risas, caricias y un beso en cámara, confirmaron lo que muchos intuían: estaban iniciando una relación. La noticia se viralizó rápidamente en redes y portales, convirtiéndose en uno de los romances más comentados del verano.
Pero el entusiasmo duró poco: este lunes, Katia confirmó en sus historias de Instagram que el romance había llegado a su fin.
Fin del romance.
La palabra de La Tana
Durante una ronda de preguntas con sus seguidores, uno le consultó si estaba soltera. “Estoy soltera de nuevo”, respondió sin rodeos. Cuando otro usuario quiso saber qué pasó con Chino, ella explicó: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro.”
Más adelante, la influencer amplió su reflexión: “Después de tanta exposición, todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero terminamos bien.” Así, dejó en claro que la separación fue en buenos términos, aunque influenciada por la sobreexposición en redes.
La relación entre La Tana, ex participante de Gran Hermano 2025, y Chino Agostini, cantante e hijo de dos figuras del espectáculo, nació y creció frente a una audiencia virtual. Las imágenes del beso, las declaraciones en vivo y las publicaciones cruzadas le dieron visibilidad instantánea, pero también parecieron acelerar los tiempos.
El breve romance vuelve a poner en agenda un tema frecuente en el mundo del espectáculo y las redes: ¿es posible construir una relación real bajo la mirada constante del público?
Aunque el vínculo no prosperó, tanto La Tana como Chino Agostini eligieron compartir con sus seguidores no solo el inicio, sino también el final de la historia. En un verano repleto de romances mediáticos, este fue uno de los más fugaces —y también de los más sinceros.
Chino Agostini, cantante e hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini.
Expectativas y repercusión en redes
Desde que blanquearon su vínculo, los seguidores de ambos se mostraron entusiasmados con la pareja, destacando la frescura de la relación y la conexión que mostraban en vivo.
Sin embargo, tras el anuncio de la separación, muchos expresaron sorpresa y algunos incluso bromearon con la “duración exprés” del romance. Como suele suceder en estos casos, las redes sociales se convirtieron en escenario de comentarios, memes y especulaciones sobre los motivos del distanciamiento.
Tras su paso por Gran Hermano, Katia Fenocchio se convirtió en una figura activa en redes y en el ambiente mediático. Este romance con Chino Agostini fue su primera relación pública post reality, lo que multiplicó la atención sobre su vida personal. A pesar del final, La Tana continúa generando repercusión y consolidando su perfil como influencer, con una comunidad que sigue cada uno de sus pasos.