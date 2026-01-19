Wanda Nara subió una foto cocinando con Martín Migueles
La conductora publicó historias y posteos del fin de semana en familia donde aparece el empresario del que se separó hace casi dos semanas. Hubo reposteos, emojis y señales que reavivaron la reconciliación.
Wanda mostró a Migueles en una escena doméstica y reavivó el rumor de vuelta.
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir en sus redes sociales imágenes que reactivaron las versiones de reconciliación con Martín Migueles. La conductora mostró parte de su domingo familiar y dejó indicios que no pasaron desapercibidos.
Entre las publicaciones, se destacó una historia donde se veía la espalda del empresario mientras hacía un asado, una postal que muchos interpretaron como confirmación de que volvieron a compartir tiempo juntos tras la ruptura reciente.
Señales en redes
Además del video junto a la parrilla, Wanda subió fotos de budines caseros y Migueles las reposteó en su perfil con un mensaje breve: “Wan Cook”. A eso le sumó corazones y reacciones que reforzaron la lectura de una vuelta en marcha.
El empresario reposteó fotos de budines y sumó mensajes con corazones.
Otro detalle que se viralizó fue el comentario de Valentino López, el hijo mayor de Wanda, en un posteo del empresario.
Rumor de vuelta
La reconciliación tomó fuerza después de que se instalara públicamente la separación y, días más tarde, aparecieran imágenes de ambos juntos en el edificio donde vive la conductora. En ese contexto, cada publicación sumó combustible a una historia que parecía en pausa.
Por ahora, ninguno hizo un anuncio formal. Pero el intercambio público en redes, sumado a la exposición del fin de semana, dejó un mensaje claro para el mundo del espectáculo.
Wanda Nara y Martín Migueles se habían separado hace menos de dos semanas
“Es doloroso”
Días atrás, Wanda había hablado del distanciamiento y sostuvo que la decisión fue suya. En esa entrevista remarcó que mantenía un buen vínculo y que evitaba hablar mal de Migueles, a quien definió como “una persona divina”.
También explicó que eligió tomar distancia para cuidarlo del impacto mediático. Según expresó, la exposición y los comentarios sobre situaciones privadas complicaron el día a día de alguien que no pertenece al ambiente artístico.
La historia, lejos de cerrarse, volvió a moverse. Y esta vez, con señales directas desde el lugar donde Wanda controla el relato: sus redes sociales.