Polémicas declaraciones de Maxi López sobre Flor de la V generaron debate en redes

El ex jugador Maximiliano López protagonizó un momento de alta tensión este jueves durante su participación en Sería Increíble, el ciclo de streaming de Olga. Sus declaraciones sobre la conductora Flor de la V no tardaron en viralizarse, despertando fuertes críticas en redes sociales.
Todo comenzó con un juego de consignas propuesto por Nati Jota, quien le consultó a quién elegiría para darse un beso, recreando el icónico festejo de Maradona y Caniggia en Boca Juniors.
El momento del las declaraciones
¿Cómo fue el tenso momento en vivo?
"¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", consultó la conductora. Tras una breve pausa, López lanzó una respuesta que descolocó a la mesa: "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo".
La reacción de Nati Jota fue inmediata para intentar corregir el rumbo de la charla: "¡Nooo me mato! No es por ahí Maxi. No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. Es una mujer y le mandamos un saludo".
Visiblemente confundido, el ex futbolista insistió: "¿Cómo se llama ahora?". Ante esto, Jota reafirmó: "Flor de la V pero es una mujer", mientras que Toto Kirzner acotó con ironía: "O la señora Vega". El ex de Wanda Nara se mostró desorientado ante la aclaración, mientras el repudio a sus dichos escalaba rápidamente en las plataformas digitales.