La foto de Juliana Awada en redes tras anunciar su separación de Mauricio Macri

Sin una sola palabra y apelando a la imagen, Juliana Awada eligió volver a las redes sociales con una foto que condensó clima, estado de ánimo y mensaje personal, pocos días después de que se confirmara su separación de Mauricio Macri.
Reapareció con una imagen cuidadosamente elegida tras su ruptura con el exmandatario. La publicación, breve y sin palabras, no pasó inadvertida y fue leída como un mensaje sutil en medio de un momento personal significativo.
Tras varios días de silencio digital, Juliana Awada volvió a utilizar sus redes sociales para compartir una imagen que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La publicación se produjo luego de que se conociera públicamente su separación de Mauricio Macri, con quien mantuvo una relación durante más de una década.
Lejos de hacer declaraciones explícitas, Awada optó por una fotografía de tono sereno, vinculada a la naturaleza y al bienestar personal, un estilo que la caracteriza desde hace años en su perfil digital.
La imagen, publicada en una cuenta de Instagram que supera los dos millones de seguidores, mostró a Juliana Awada en una cancha de tenis, vestida con indumentaria deportiva y captada en pleno desplazamiento, raqueta en mano y mirada concentrada.
La escena, lejos de la pose o la búsqueda estética, pareció subrayar la acción y el movimiento, como si el deporte funcionara también como un espacio de descarga, introspección y equilibrio en un momento personal sensible, atravesado por la reciente separación de Mauricio Macri. No hubo texto que acompañara la publicación, ni emojis, ni referencias explícitas: apenas una postal silenciosa que, por su contexto, terminó diciendo más que cualquier declaración.
En redes, los comentarios no tardaron en multiplicarse, con mensajes de apoyo, respeto y acompañamiento, destacando la sobriedad de su regreso y el perfil bajo que mantiene incluso en momentos de alta exposición mediática.
La ruptura entre Awada y Macri se conoció en los últimos días y, según trascendió, se dio en buenos términos. Ambos optaron por manejar la situación con discreción, sin declaraciones públicas extensas ni cruces mediáticos, una actitud coherente con el estilo que mantuvieron durante los años posteriores al paso de Macri por la Casa Rosada.
En un texto breve y cuidado, Awada había compartido en su cuenta oficial de Instagram: “Hay procesos íntimos, personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.
A lo largo del tiempo, Juliana Awada construyó una identidad digital asociada al diseño, la vida saludable y el contacto con la naturaleza. En ese marco, su regreso a Instagram no solo marca una reaparición pública, sino también una reafirmación de ese perfil, aún en medio de un cambio personal relevante.
Con una sola imagen y sin palabras, Juliana Awada volvió a las redes tras confirmar su separación de Mauricio Macri. Un gesto sobrio y coherente con su estilo, que fue leído como una señal de calma y continuidad en un nuevo capítulo de su vida.