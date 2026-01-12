Juana Viale desmiente con firmeza los rumores de un supuesto romance con Mauricio Macri
La conductora rompió el silencio este lunes y rechazó con dureza los rumores que la vinculan sentimentalmente con el ex mandatario, tras la confirmación pública de la separación de éste con Juliana Awada luego de 15 años de matrimonio.
Varias versiones afirman que Mauricio Macri habría comenzado un vínculo con Juana Viale en el último año.
En medio de versiones que la señalaban como protagonista de un supuesto romance con el expresidente Mauricio Macri, Juana Viale decidió salir a aclarar la situación y desmintió de manera categórica cualquier vínculo sentimental, al tiempo que cuestionó la difusión de información sin sustento y defendió su vida privada.
Rápidamente, diversas versiones periodísticas y publicaciones en redes sociales asociaron a Juana Viale con Macri como una posible tercera en discordia, lo que desató una ola de especulaciones y trascendidos.
Rumores de romance que encendieron la agenda mediática
Según algunas publicaciones y comentarios en programas de farándula, se llegó a afirmar que Mauricio Macri habría comenzado un vínculo con Juana Viale en el último año, justo antes de la separación pública de Awada. Estas versiones, sin confirmación oficial, circularon con rapidez por redes sociales y portales de espectáculos.
El descargo de Juana Viale.
Ante el ruido mediático, Viale eligió dirigirse directamente a su audiencia y detractores mediante un extenso post en Instagram. En el mismo, hizo una distinción clara entre la labor informativa y lo que definió como “informar para hacer daño por un segundo de fama”.
La conductora sostuvo que “los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, y aseguró que no participará de prácticas basadas en mentiras o desinformación. Asimismo, destacó que “la mentira es un camino corto” y rechazó cualquier vínculo amoroso con Macri.
Además, valoró el apoyo de su entorno y lamentó el impacto negativo que pueden generar las noticias falsas: “Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, concluyó.
La confirmación del divorcio de Juliana Awada con Mauricio Macri.
Qué se sabe y qué no
Hasta el momento, ni Mauricio Macri ni Juana Viale confirmaron haber iniciado un vínculo sentimental. Las versiones difundidas provienen de fuentes periodísticas y redes sociales que citan comentarios de panelistas de programas de entretenimiento.
Con respecto a la relación entre Macri y Awada, su círculo íntimo afirmó que conservarán un vínculo de respeto y comunicación, priorizando el bienestar de su hija y la historia que construyeron juntos a lo largo de más de una década.
En los próximos días, el expresidente tiene previsto viajar a Europa, lo que marcará el inicio de una etapa donde la separación se hará más visible fuera de Argentina, mientras que Juliana Awada continúa sus vacaciones con su familia.
En un contexto mediático donde los rumores circulan con rapidez, Juana Viale eligió cortar de raíz cualquier especulación sentimental con Mauricio Macri y reafirmar su postura con un mensaje centrado en la responsabilidad de la información. Más allá de la separación entre Macri y Awada, por ahora no existen pruebas concretas que respalden las versiones de romance que vinculaban a la conductora con el expresidente.