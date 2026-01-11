Cierre de un ciclo

Mauricio Macri y Juliana Awada confirman su separación tras 15 años de relación

El expresidente y la empresaria decidieron poner fin a su vínculo de común acuerdo después de un período de reflexión que comenzó hace un año. A pesar del cierre de ciclo, conservarán una relación respetuosa y familiar, priorizando el bienestar de su hija y la historia compartida.