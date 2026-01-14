Sorpresa: Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan

Este martes 14 de enero, Lali Espósito sacudió las redes sociales al anunciar que se casará con su pareja, el periodista Pedro Rosemblat. La confirmación llegó mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde la artista compartió una imagen junto a su novio con una breve pero contundente frase: “Nos casamos 💍”.
La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y en pocos minutos la noticia se volvió tendencia, con miles de comentarios de fanáticos y colegas del mundo del espectáculo felicitando a la pareja por el paso que están por dar.
Una relación que fue creciendo a la vista del público
Lali y Pedro Rosemblat blanquearon su romance a comienzos de 2024, y desde entonces se mostraron juntos en distintos eventos, viajes y actividades compartidas, tanto en redes como en entrevistas. La pareja ganó el cariño del público por su química y por el estilo fresco con el que comunicaron su vínculo.
Hasta el momento, no se conocen detalles sobre la fecha ni el lugar de la ceremonia. Tampoco hubo comentarios sobre si se tratará de una celebración íntima o un evento de mayor escala, aunque se espera que en los próximos días surjan más novedades.
Repercusiones inmediatas en redes y medios
La publicación de Lali desató una ola de reacciones entre sus más de 12 millones de seguidores. En apenas unos minutos, superó los cientos de miles de “me gusta” y comentarios.
La noticia se instaló rápidamente en los portales de espectáculos y tendencias, y reavivó la expectativa sobre lo que será una de las bodas más esperadas del año en el ambiente artístico argentino.