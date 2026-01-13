La China Suárez y su hija Rufina disfrutaron de una noche de patín sobre hielo

Lejos de los compromisos laborales y de la exposición habitual, la China Suárez dejó ver su lado más maternal y compartió el plan nocturno de patinaje sobre hielo y paseo por un shopping repleto de luces junto a su hija Rufina Cabré.
En medio de su estadía en Turquía, debido a los compromisos futbolísticos de Mauro Icardi, la actriz compartió en redes una postal íntima junto a su hija mayor.
En la pista de hielo, la China apareció equipada con casco y un llamativo conjunto negro con estrellas blancas, mientras se animaba a patinar entre risas y gestos de entusiasmo.
En algunas postales, Rufina la acompaña tomada de la mano, en una escena que combina cuidado, diversión y aprendizaje compartido. El clima festivo del lugar, decorado con luces cálidas y motivos invernales, aportó un marco ideal para la experiencia.
Otra parte del recorrido incluyó una caminata por un centro comercial, llamado Zorlu Mall y ubicado en la capital turca, donde madre e hija aprovecharon para recorrer vidrieras y sacarse fotos entre estructuras luminosas y adornos gigantes. Allí, la actriz optó por un look más relajado, con gorro de lana y abrigo negro, mientras Rufina observaba las instalaciones y el movimiento del lugar. Las imágenes, tomadas de noche y con reflejos en el piso mojado, reforzaron la atmósfera urbana y cosmopolita de la ciudad.
Sin necesidad de grandes textos, la China Suárez dejó que las fotos hablaran por sí solas, mostrando un momento de conexión plena con su hija. La publicación estuvo acompañada por diferentes emojis, como copos de nieve, muñecos de nieve y un patín.
En Estambul, la actriz combinó viaje, diversión y maternidad en una noche que quedó retratada como un recuerdo especial compartido con Rufina.
En tanto, días atrás, Mauro Icardi celebró en sus redes sociales el primer aniversario oficial de su relación con la China Suárez y despertó un intenso revuelo entre seguidores. El futbolista eligió un extenso carrete de imágenes y mensajes dedicados para conmemorar el año desde que su vínculo con la actriz se hizo público.