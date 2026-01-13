Tras la separación con Awada, Graciela Alfano aseguró que Macri le escribió y la invitó a cenar

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada sigue sumando capítulos inesperados, esta vez desde el mundo del espectáculo. Graciela Alfano se metió de lleno en el tema y reveló que, años atrás, mantuvo un “romance” con el expresidente.
La ex vedette sorprendió al contar que tuvo un romance con el expresidente y en las últimas horas se habría comunicado con ella. Dijo que al principio creyó que era una broma y dejó abierta la puerta a “ver qué sucede”.
En diálogo con el programa DDM, la actriz dijo no conocer los detalles íntimos de la ruptura, aunque se mostró comprensiva con el final de la relación. Pero el tono de la charla cambió cuando contó que Macri se comunicó con ella en plena madrugada.
“Hoy a las 4 de la mañana me escribió”, lanzó Alfano, y agregó que quedaron en ir a comer, por lo que podrían verse esta misma semana. También admitió que la noticia de la separación la sorprendió, porque no estaba al tanto de la vida privada de la pareja.
Lejos de esquivar el tema, Alfano profundizó sobre el vínculo que los unió en el pasado: aseguró que ya había contado antes que tuvo un romance “durante varios años” con Macri y que le resulta “fabuloso” reencontrarse. “Es un hombre que me encanta”, remarcó.
Además, relató que al principio dudó de la veracidad del mensaje porque no tenía agendado el número. “Creí que era fake y le contesté cualquier cosa”, contó, hasta que -según su versión- Macri le respondió “No, soy yo” y le envió un audio. Incluso dijo que ese intercambio ocurrió antes de que “explotara” públicamente la noticia sobre Awada.
Sobre el cierre, Marina Calabró le preguntó sin vueltas si estaba abierta a algo más que una cena. Alfano no descartó nada: “¿Por qué no?”, respondió, y con una frase de tono pícaro dejó la puerta entreabierta a un posible “approach”, con la idea de que son “personas grandes” y que el tiempo dirá qué pasa.