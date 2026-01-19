Julieta Ortega y Juan Román Riquelme: ¿romance en puerta?

Este lunes, el programa Puro Show (El Trece) lanzó una bomba inesperada: Julieta Ortega estaría saliendo con Juan Román Riquelme. Según contaron al aire, el dirigente xeneize fue visto recogiendo a la actriz en su casa del barrio de Palermo, dando pie a una ola de rumores.
La noticia causó revuelo inmediato, no solo por lo sorpresivo del vínculo, sino por tratarse de dos figuras muy populares en mundos distintos: ella, actriz reconocida con una carrera sólida en teatro, televisión y cine; él, uno de los ídolos máximos de Boca y hoy presidente del club.
Julieta Ortega negó los rumores.
La palabra de Julieta Ortega
Consultada por medios mientras cumple temporada teatral en Mar del Plata, Julieta Ortega negó tener un vínculo sentimental con Riquelme. “Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero no es cierto”, afirmó con claridad ante los cronistas.
La actriz también destacó que, al estar instalada en la ciudad balnearia, sería difícil coincidir con Riquelme, que permanece en Buenos Aires. Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente si el exfutbolista la había pasado a buscar por su casa, respondió con una sonrisa ambigua: “Ay, no sé... ¿En qué momento pasó eso?”.
Ese gesto fue suficiente para alimentar aún más las especulaciones.
El rumor actual reavivó una divertida anécdota que Julieta Ortega había contado en 2014. En una entrevista, mencionó que su hijo Benito —fruto de su relación con Iván Noble— es fanático de Riquelme y que solía decirle en broma: “Mamá, ¿te podés casar con Román?”.
Esa frase, compartida con humor hace años, hoy resurge como una curiosidad más dentro de este inesperado cruce entre el fútbol y el espectáculo.
Juan Román Riquelme no comentó sobre el tema.
Ni confirmación ni imágenes
Hasta el momento, no hay fotos ni pruebas concretas que confirmen el presunto romance. Tampoco declaraciones del entorno de Riquelme, quien históricamente ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada.
Ortega, por su parte, continúa enfocada en su trabajo actoral y disfruta del cariño del público en cada función, sin dar más lugar a versiones que, según afirmó, “no son ciertas”.
En medio del calor del verano y con las redes sociales como amplificadoras de todo rumor, la supuesta relación entre Julieta Ortega y Juan Román Riquelme sigue generando interés, aunque sin confirmaciones oficiales. Por ahora, parece tratarse de otro caso en el que el romance vive más en las versiones mediáticas que en la realidad.