La China Suárez y L‑Gante se suman a “En el Barro 2”

La plataforma de streaming Netflix difundió este fin de semana las primeras imágenes de “En el Barro 2”, la nueva temporada de la exitosa ficción carcelaria argentina ambientada en una prisión femenina. El adelanto no pasó desapercibido:Eugenia “La China” Suárez y L‑Gante son dos de las figuras que se suman al elenco y ya generan enorme expectativa entre los fanáticos.
La serie, spin-off de El Marginal y producida por Sebastián Ortega, se desarrolla dentro de La Quebrada, una cárcel con internas de alta peligrosidad donde las alianzas, traiciones y luchas de poder son moneda corriente. Con una estética cruda y un tono realista, la ficción logró captar un fuerte público en su primera temporada.
Netflix reveló las primeras imágenes oficiales de la segunda temporada de la serie.
La China Suárez como Nicole
En las imágenes difundidas por Netflix se puede ver a La China Suárez completamente transformada en su personaje: Nicole, una interna con estética desafiante, llena de tatuajes, piercings y una actitud fuerte. La actriz deja atrás su perfil glamoroso para adentrarse en un papel más oscuro, que promete ser central en la trama.
Este nuevo desafío actoral marca un giro en su carrera, y muchos ya destacan su compromiso con un personaje que dista de los que interpretó anteriormente. Su participación busca aportar mayor profundidad emocional y tensión al relato.
La otra gran sorpresa es la incorporación de L‑Gante, referente de la cumbia 420, quien tendrá su primer rol actoral en televisión. Aunque aún no se revelaron detalles sobre su personaje, las imágenes lo muestran en un contexto carcelario que sugiere un perfil rudo, vinculado al mundo del hampa.
El debut del músico en una producción de este calibre no solo genera expectativa en sus fanáticos, sino también en la industria audiovisual, que observa con atención esta nueva faceta del cantante.
La China Suárez completamente transformada en su personaje: Nicole.
Elenco de peso y fecha de estreno
Además de Suárez y L‑Gante, En el Barro 2 contará con la participación de figuras como Verónica Llinás, Inés Estévez, Victorio D’Alessandro, Charo López y otros nombres fuertes de la actuación argentina. La serie tiene fecha de estreno prevista para febrero de 2026.
El rodaje ya está en marcha y Netflix busca posicionar esta segunda temporada como una de sus apuestas argentinas más potentes del año, manteniendo la fórmula de tensión, crudeza y realismo social que caracterizó a la primera entrega.
Las imágenes difundidas generaron un fuerte revuelo en redes sociales, donde los fanáticos celebraron la incorporación de nuevas figuras y especulan con posibles giros argumentales. La presencia conjunta de Suárez y L‑Gante —dos nombres que suelen estar en el centro de la escena mediática— asegura visibilidad y una alta repercusión para el estreno.
En el Barro 2 se perfila como uno de los grandes estrenos del año en Netflix. Con una combinación de drama carcelario, nuevos talentos y figuras populares, la serie apuesta fuerte a mantener el interés de la audiencia local e internacional. Febrero marcará el regreso a La Quebrada, pero esta vez, con nuevos rostros y más tensión que nunca.