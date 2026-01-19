El Polaco defendió a La China Suárez tras un comentario irónico de Juana Viale
El cantante tropical respaldó públicamente a Eugenia Suárez durante una picante charla en el programa "Almorzando con Juana". El episodio reabrió el debate sobre los límites del humor y la diversidad musical.
Durante la última emisión de Almorzando con Juana, el tradicional programa de El Trece, se vivió un momento tenso y llamativo cuando la conductora Juana Viale lanzó un comentario con tono irónico sobre la carrera musical de Eugenia "La China" Suárez.
La frase llegó en medio de una conversación con El Polaco, uno de los invitados del ciclo, quien relataba una experiencia musical junto a la actriz y cantante. Sin filtro, Viale preguntó: “¿Y La China, qué género canta?”, generando risas incómodas en la mesa y en el propio artista.
La respuesta de El Polaco
Sin dudar, El Polaco defendió a Suárez, destacando su talento vocal: “Canta bien”, aseguró, en un tono serio. A pesar de que la conductora insistió en su cuestionamiento sobre el estilo musical que aborda la actriz, el referente de la música tropical reafirmó su opinión positiva y sumó datos concretos para sostener su postura.
“Grabó conmigo, grabó con Tapari, con Ecko…”, mencionó, haciendo referencia a las colaboraciones que La China ha tenido con artistas de distintos géneros como la cumbia, el pop y el urbano.
La China Suárez inició su carrera artística como actriz, pero en los últimos años comenzó a incursionar con fuerza en la música. Su repertorio incluye temas melódicos, pop romántico y colaboraciones con artistas urbanos, aunque todavía no se ha consolidado en un solo estilo. Este detalle fue precisamente lo que motivó la observación irónica de Viale.
Sin embargo, El Polaco aprovechó la oportunidad para destacar que, en la industria actual, muchos artistas eligen no encasillarse: “Lo importante es que las canciones conecten con la gente”, reflexionó.
Debate sobre límites y estilos
El episodio abrió nuevamente el debate sobre los límites del humor en televisión, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están dando sus primeros pasos en nuevos terrenos artísticos. También puso sobre la mesa el desafío que implica romper con las etiquetas en la música, donde cada vez más artistas exploran diferentes géneros sin necesidad de definirse dentro de uno solo.
Con su intervención, El Polaco no solo respaldó a una colega con la que compartió proyectos, sino que también planteó una mirada más inclusiva y actual sobre la música. La escena, aunque breve, se viralizó en redes sociales y generó repercusión entre los seguidores del espectáculo.
Tras la emisión del programa, el momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios salieron en defensa de La China Suárez. En plataformas como X (ex Twitter) e Instagram, fanáticos y colegas valoraron su crecimiento como artista independiente y cuestionaron el tono despectivo del comentario de Juana Viale.
Muchos destacaron que, más allá del género, Suárez ha sabido construir una propuesta auténtica que conecta con una audiencia fiel.