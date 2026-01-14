Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los requisitos que generaron debate en redes
Los ex participantes de Gran Hermano, hicieron una búsqueda pública y detallaron una serie de requerimientos que rápidamente despertaron repercusión y polémica por las condiciones laborales y el perfil solicitado.
Thiago Medina y Daniela Celis, ex participantes de Gran Hermano, hicieron pública la búsqueda de una niñera para el cuidado de sus gemelas y detallaron una serie de requisitos que rápidamente despertaron repercusión y debate en redes sociales por las condiciones laborales y el perfil solicitado.
Una búsqueda que se volvió viral
La convocatoria fue difundida en las últimas horas a través de redes sociales por Thiago Medina y Daniela Celis, quienes explicaron que, ante el crecimiento de sus hijas y la dinámica familiar, necesitan sumar una persona de confianza para acompañarlas en la crianza diaria.
Lejos de pasar desapercibido, el anuncio se viralizó rápidamente debido a la enumeración puntual de requisitos, horarios y responsabilidades, lo que generó opiniones encontradas entre usuarios.
Los requisitos que generaron debate en redes.
Los requisitos que llamaron la atención
Según detallaron, la niñera deberá cumplir con una serie de condiciones específicas vinculadas tanto al cuidado infantil como a la convivencia cotidiana. Entre los puntos más comentados se destacan:
Compromiso exclusivo con la familia durante la jornada laboral.
Experiencia comprobable en el cuidado de bebés.
Disponibilidad horaria amplia y flexibilidad.
Predisposición para acompañar rutinas, viajes o cambios de agenda.
Que no fume.
Cuando las niñas duermen la siesta, la hora corre, pedimos que se mantenga el orden en la habitación de ellas.
Que no use el celular delante de las niñas.
Que tenga muchas ganas de jugar y sea atenta.
Si bien la pareja aclaró que se trata de una búsqueda responsable y orientada al bienestar de sus hijas, muchos usuarios cuestionaron si las exigencias se corresponden con una remuneración acorde y con condiciones laborales formales.
Repercusiones y debate en redes
La publicación generó una fuerte conversación en plataformas como X e Instagram. Mientras algunos defendieron a la pareja por priorizar el cuidado de las gemelas y buscar un perfil profesional, otros señalaron que los requisitos podrían resultar excesivos o poco claros.
El intercambio volvió a poner en agenda el debate sobre el trabajo doméstico y de cuidado, la informalidad laboral y la exposición pública de este tipo de búsquedas cuando involucran a figuras mediáticas.
La niñera deberá cumplir con una serie de condiciones específicas para el cuidado de Aimé y Laia.
Quiénes son y por qué generan interés
Medina y Celis consolidaron una fuerte presencia mediática tras su paso por Gran Hermano, donde se conocieron y comenzaron su relación. Desde entonces, cada aspecto de su vida familiar —incluida la crianza de sus hijas— despierta interés y seguimiento en redes sociales y medios de espectáculos.
La búsqueda de una niñera para las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis dejó en evidencia cómo decisiones domésticas pueden transformarse en debates públicos cuando involucran a figuras conocidas. Más allá de la polémica, el caso reabre una discusión vigente sobre las condiciones laborales en el trabajo de cuidado y el rol de las redes sociales como amplificadoras de estos temas.