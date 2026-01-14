"Explotación laboral"

Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los requisitos que generaron debate en redes

Los ex participantes de Gran Hermano, hicieron una búsqueda pública y detallaron una serie de requerimientos que rápidamente despertaron repercusión y polémica por las condiciones laborales y el perfil solicitado.