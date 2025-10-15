Daniela Celis fue acusada de estafa tras un sorteo en redes sociales

Daniela Celis volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de anunciar, junto a Thiago Medina, un sorteo de un celular de alta gama en una cuenta de Instagram creada exclusivamente para este tipo de promociones.
Varios seguidores cuestionaron la transparencia de la dinámica de la influencer, provocando un fuerte debate sobre la autenticidad de los ganadores de un celular.
El posteo se viralizó rápidamente y, aunque generó gran repercusión, la mayoría de los comentarios fueron negativos ya que muchos usuarios sospecharon que se trataba de una estafa y cuestionaron la legitimidad de la propuesta.
En los comentarios se repitieron frases como “Alta trampa”, “Esto es una mentira total” o “Borran las publicaciones”, mientras otros remarcaron que los perfiles mencionados parecían falsos o contaban con muy pocos seguidores. Incluso, algunos aseguraron que Celis recibiría dinero por la cantidad de interacciones, sin llegar a entregar los premios prometidos.
El ganador del sorteo se anunciará el 24 de octubre, pero las críticas ya empañaron la iniciativa. Pese a las acusaciones, los seguidores de Thiago Medina salieron en su defensa y pidieron no involucrarlo en el conflicto.
En paralelo a la controversia, Daniela compartió un momento muy íntimo y emotivo en sus redes sociales: mostró cómo sus hijas rezaban por la salud de su padre, Thiago Medina, tras recibir el alta médica. El ex Gran Hermano regresó recientemente a su hogar luego de un delicado cuadro de salud que lo mantuvo internado durante casi un mes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.
La influencer publicó un video con recuerdos familiares y una imagen que conmovió a sus seguidores: una de las gemelas, Laia o Aimé, arrodillada ante un pequeño altar improvisado, rezando por su papá. “Fue un proceso durísimo, pero lleno de amor y fe”, expresó Celis.
De regreso en el streaming, Celis contó los 28 días de internación de su expareja, de los cuales 21 fueron en coma inducido. “Estaba su cuerpo, pero no estaba él. Nunca en mi vida sentí tanto miedo”, confesó. Según relató, Thiago había llegado consciente al hospital, pero su cuadro empeoró debido a la ruptura total del bazo, que afectó órganos vitales como el hígado, el páncreas y los riñones.
“Las primeras 24 horas las pasó bien, las siguientes también, pero después era un sube y baja. Hasta que un día me dijeron: ‘Hoy está despierto’. Cuando le pregunté qué fue lo primero que pensó, me respondió que en las nenas”, recordó con emoción.
Celis también agradeció el acompañamiento de sus amigos, quienes se turnaban para ayudarla en su rutina diaria. “La fe mueve montañas, y realmente pasó. Es la primera vez que no me sentí sola”, expresó entre lágrimas. Hoy, Thiago continúa su recuperación junto a Daniela y sus hijas, en un intento por dejar atrás uno de los capítulos más difíciles de sus vidas.
