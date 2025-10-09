Thiago Medina dejó el hospital y habló sobre su relación con Daniela Celis
El ex “Gran Hermano” fue recibido por una multitud al salir del hospital de Moreno tras 28 días de internación. Aprovechó las cámaras para agradecer el apoyo y aclarar rumores sobre su vínculo con Daniela Celis.
Thiago Medina recibió el alta médica este miércoles en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El joven influencer, que estuvo 28 días internado por un grave accidente, fue ovacionado por fanáticos y periodistas al salir del centro de salud.
Rodeado de afecto, Thiago se levantó de la silla de ruedas y habló con los medios. Lo primero que hizo fue desmentir una información sobre su vínculo con Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas mellizas.
“No pedí casamiento, pero si se da…”
“Yo nunca dije eso. No le pedí casamiento”, aseguró ante los micrófonos en referencia a las versiones difundidas por Romina Uhrig. Aunque no cerró la puerta a un futuro acercamiento: “Si se da más adelante se va a ver por las redes”, deslizó, dejando abierta la posibilidad.
La exdiputada había asegurado que Medina quería casarse
Más allá de los rumores, el foco de sus palabras estuvo en su salud y en su familia. “Solo quiero ver a mis hijas. Tengo que hacer reposo y después rehabilitación. Gracias a todos los que me apoyaron. Lo que más quiero es estar con mis bebés”, expresó conmovido.
Nueva vida sin moto y con sueños de estudiar
Thiago reveló que el accidente le hizo repensar su futuro. “Estuve pensando en estudiar arquitectura. Apenas me recupere, lo voy a evaluar. No tuve miedo, pero quería recuperarme rápido para volver a casa. No voy a volver a usar moto, ya fue”, sentenció.
El joven, conocido por su paso por Gran Hermano 2022, fue operado y permaneció en terapia intensiva durante varios días. Su evolución fue seguida muy de cerca por sus seguidores y por su familia, especialmente sus hermanas y su expareja.
Camilota fue criticada
La polémica con Camilota y la caminata a Luján
En paralelo, Camila Deniz, hermana de Thiago, fue criticada en redes por no haber participado de la caminata a Luján que organizó Daniela Celis en agradecimiento por la recuperación. Las redes apuntaron a Camilota por no sumarse, pero ella fue tajante.
“No creo en las estatuas. Yo creo en Dios”, explicó en el programa Intrusos, defendiendo su fe y su forma de vivir la espiritualidad.
Un milagro que conmovió a sus fans
El caso de Thiago emocionó a miles de personas que siguieron su evolución día a día. La reacción masiva en redes, las cadenas de oración y los gestos públicos de apoyo marcaron un fenómeno de empatía y cariño pocas veces visto.
A sus 21 años, Thiago Medina se convirtió en una figura popular más allá de la televisión. Hoy, con una nueva oportunidad, busca reencontrarse con sus hijas, con su vocación y con una vida lejos del riesgo.
