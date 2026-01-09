Thiago Medina reapareció tras su accidente y mostró avances en su recuperación
Tras semanas de internación y un largo proceso de rehabilitación, el ex participante de Gran Hermano compartió en redes sociales señales de mejora física y emocional, acompañado por su familia y dando los primeros pasos para retomar su rutina cotidiana.
Thiago Medina tuvo un significativo avance y lo mostró en sus redes sociales.
Thiago Medina compartió un mensaje que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores tras el grave accidente que lo mantuvo internado durante un mes en terapia intensiva. A través de sus redes sociales, el ex Gran Hermano mostró avances en su recuperación y también habló del impacto emocional que aún atraviesa.
“De a poco vamos volviendo”, escribió en una historia de Instagram que rápidamente despertó mensajes de apoyo. En el video se lo ve con botines y una pelota de fútbol, listo para retomar una actividad que había tenido que dejar de lado desde el accidente.
Con una sonrisa y visiblemente emocionado, contó: “¿Adivinen quién volvió a entrenar fútbol? Arrancamos de vuelta, vinimos a patear un ratito”. El momento marcó un paso importante en su proceso de recuperación física.
“De a poco vamos volviendo”, escribió el exparticipante de Gran Hermano.
Acompañadoporsushijas
Durante ese reencuentro con el deporte, Thiago no estuvo solo. Sus hijas, Laia y Aimé, lo acompañaron en la cancha y también se animaron a patear al arco. “Mis bebés”, escribió el joven en otra historia, mostrando la escena familiar que enterneció a sus seguidores.
La presencia de sus hijas se volvió un pilar clave en esta etapa, algo que él mismo deja entrever en cada publicación.
Las secuelasvisiblesdel accidente
A tres meses del siniestro en moto, Thiago también decidió mostrar una faceta más íntima de su recuperación. Frente al espejo y con el torso desnudo, dejó ver la cicatriz que atraviesa su abdomen, desde debajo del ombligo hasta el pecho.
En la imagen se puede ver una cicatriz que abarca desde debajo del ombligo hasta la boca del estómago.
Junto a la imagen, expresó con sinceridad: “Les voy a contar algo que me está pasando: me da vergüenza andar en cuero”. Luego agregó que incluso le cuesta mostrarse sin remera delante de Daniela Celis, su pareja.
Más allá de la mejoría física, el ex participante de Gran Hermano dejó en claro que el camino no es solo corporal, sino también emocional. El pudor frente a las marcas del accidente refleja un proceso interno que aún continúa, mientras intenta reconstruir su confianza y su día a día.
Con cada publicación, Thiago Medina muestra que la recuperación es progresiva y que, aunque hay avances, también existen momentos de vulnerabilidad.