Quién es el cantante de cumbia que vinculan con Evangelina Anderson
La modelo fue vista en un festival musical muy cerca de un artista del ambiente tropical, y los panelistas de LAM aportaron detalles sobre el vínculo que habría surgido tras su paso por MasterChef Celebrity.
Aseguran que Evangelina Anderson estaría saliendo con un reconocido cantante.
Tras su paso por MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson vuelve a quedar en el centro de los rumores sentimentales. Luego de un vínculo breve con Ian Lucas, en las últimas horas comenzó a circular la versión de un acercamiento con un cantante de cumbia que en el pasado mantuvo una relación con Lucila “La Tora” Villar.
Según se comentó en el programa LAM, la modelo habría asistido de manera discreta a un festival musical durante el último fin de semana. La panelista Carolina Molinari aseguró que fue invitada por el propio artista y que estuvo detrás del escenario, con gorra y bajo perfil, durante el evento C-Baila, donde el músico se presentó antes del cierre a cargo de El Polaco.
Maxi Kilates estará saliendo con Evangelina Anderson.
El cantantevinculadoa lamodelo
Más tarde, en el ciclo televisivo se reveló la identidad del artista en cuestión: se trata de Maxi Kilates, cantante de cumbia que mantuvo una relación anterior con la ex participante de Gran Hermano. La información generó repercusión inmediata, especialmente por los antecedentes que se mencionaron al aire.
Pepe Ochoa recordó los motivos que habrían derivado en la ruptura con Villar y habló de conflictos vinculados a infidelidades y situaciones de tensión durante la relación. A su vez, Julieta Argenta sumó un testimonio crítico y aseguró que una amiga cercana también tuvo un vínculo con el músico, al que describió de manera negativa por su comportamiento en relaciones pasadas.
El cantante salió con una ex Gran Hermano.
Intervenciónquirúrgicay recuperación
En paralelo a los rumores sentimentales, la modelo utilizó sus redes sociales para informar que se sometió a una intervención quirúrgica programada. Explicó que la operación fue en las cuerdas vocales y que la decisión respondió a un problema de salud que arrastraba desde hace tiempo.
Según detalló, la cirugía se realizó para extirpar pólipos y requerirá un posoperatorio particular. Durante al menos una semana no podrá emitir sonidos, una indicación médica que, según expresó, será difícil de cumplir pero necesaria para su recuperación.
La publicación llevó tranquilidad a sus seguidores, al tratarse de un procedimiento planificado y sin complicaciones, aunque implicará cambios temporales en su rutina y en el uso de la voz.