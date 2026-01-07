Escándalo en Punta del Este: Demichelis discutió con su novia y debió intervenir la seguridad

Martín Demichelis quedó en el centro de un escándalo en Punta del Este tras difundirse imágenes de una fuerte discusión con su nueva pareja, Micaela. El episodio ocurrió el martes por la tarde en el balneario La Susana Beach, en José Ignacio, donde el exentrenador de River Plate compartía un almuerzo con amigos.
Según se mostró en el programa “Puro Show”, Micaela —una joven oriunda de Olivos dedicada al rubro de la estética— se levantó abruptamente de la mesa y se dirigió a su auto, visiblemente molesta. Demichelis fue tras ella minutos más tarde. Las cámaras captaron una secuencia tensa: dentro del vehículo, se lo ve gesticulando con fuerza y mostrando una actitud exaltada.
Gritos, tensión y el rol de la seguridad
Testigos que presenciaron el hecho aseguraron que se escucharon gritos e insultos, lo que motivó la intervención del personal de seguridad del balneario. Aunque el video difundido no tiene audio, se observa claramente el malestar de ambos: Micaela evita el contacto físico, mientras Demichelis intenta acercarse y hasta buscar un beso.
La pelea habría alcanzado tal nivel de tensión que el exfutbolista intentó abrir de forma insistente la puerta del auto. La intervención del personal del lugar habría sido clave para evitar una escalada mayor del conflicto.
Relación reciente y sin presentación familiar
De acuerdo al ciclo de El Trece, Demichelis y Micaela estarían en pareja desde hace apenas tres meses, vínculo que tomó estado público tras ser vistos juntos en una fiesta en Mendoza. Por el momento, no habría habido una presentación formal con los hijos que el exdefensor tiene con Evangelina Anderson, de quien se separó recientemente.
En el mismo programa se aclaró que Anderson se encontraba en Buenos Aires por motivos laborales al momento del hecho y que aún no habría visto el material. Además, versiones cercanas a la pareja indicaron que, tras el episodio, Micaela estaría evaluando dar por finalizada la relación, aunque ninguno de los protagonistas habló públicamente.