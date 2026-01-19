Acusan a Demichelis y Evangelina Anderson por falta de pago: una ex empleada habló de “trabajo esclavo”

Una ex empleada denunció a Martín Demichelis y a Evangelina Anderson por presunto “trabajo esclavo” y falta de pago durante el tiempo en que prestó tareas para la familia, incluyendo su estadía en México antes de la separación de la pareja.
Flavia Marcela Martínez denunció a Martín Demichelis y Evangelina Anderson por presunto “trabajo esclavo” y falta de pago. Dijo haber trabajado para la familia hasta noviembre de 2024.
Una ex empleada denunció a Martín Demichelis y a Evangelina Anderson por presunto “trabajo esclavo” y falta de pago durante el tiempo en que prestó tareas para la familia, incluyendo su estadía en México antes de la separación de la pareja.
La acusación fue difundida por la modelo Anamá Ferreira en su streaming, donde identificó a la denunciante como Flavia Marcela Martínez. Según relató, el vínculo laboral se extendió hasta noviembre de 2024, cuando finalizó la relación de trabajo.
De acuerdo con lo expuesto, Martínez sostuvo que no habría cobrado lo que le correspondía y que, pese a las tareas realizadas, “nunca recibió un peso”. La presentación judicial también incluye una notificación dirigida a Anderson, según se indicó en la transmisión.
Ferreira afirmó que “sobre el mismo tenor están notificados a los dos”, en referencia a Demichelis y Anderson, y mencionó el envío de una carta documento como parte del proceso para formalizar el reclamo.
Según ese testimonio, la relación laboral habría comenzado antes del período en México, durante la etapa en la que la familia residía en Europa. Además, se mencionó que la mujer también se desempeñaba como peinadora en otras actividades.
Entre los últimos trabajos atribuidos a la ex empleada, se señaló el traslado de una mascota desde Monterrey hacia la Argentina. Poco después, según el relato difundido, se habría producido el cierre definitivo del vínculo laboral.
Por el momento, no se conocieron declaraciones públicas de los denunciados sobre la acusación. La causa, en tanto, quedó instalada como un nuevo frente de exposición mediática para una familia que ya venía atravesando semanas de alta repercusión.
En el terreno judicial, la situación girará ahora en torno a la documentación presentada y a la eventual instancia de acuerdo entre las partes. Mientras tanto, la denuncia suma ruido en un clima de agenda cargada, donde la intimidad también termina discutiéndose en tribunales.