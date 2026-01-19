Rusherking reveló que La China Suárez se tatuó su “boca”: el gesto íntimo que sorprendió en televisión

En una emisión reciente de MasterChef Celebrity, el cantante urbano Rusherking sorprendió al revelar que Eugenia “La China” Suárez se tatuó un dibujo de una boca inspirado en él cuando eran pareja, un detalle que captó la atención tanto de la conductora como de las redes sociales y reavivó el recuerdo de su vínculo.
Durante una gala del reality MasterChef Celebrity por Telefe, Rusherking se encontraba charlando con la conductora Wanda Nara cuando se tocó el tema de los tatuajes personales. Al repasar los diseños que él lleva en su piel —entre ellos el nombre de su madre, un corazoncito, el título de una de sus canciones y su signo zodiacal— la conversación derivó en una pregunta directa sobre si alguna vez se había tatuado algo por una pareja.
El tatuaje de la China Suárez en honor a su ex, Rusherking.
Aunque inicialmente negó haberse tatuado por alguien, Rusherking sorprendió al admitir que sí, una de sus ex parejas había llevado un diseño suyo en su cuerpo. Ante la consulta, el artista respondió: “mi boca”, haciendo referencia a un tatuaje que, según él, su exnovia se había hecho inspirado en él.
La conexión con La China Suárez
Tras la afirmación del cantante, los usuarios en redes sociales rápidamente vincularon ese comentario con un tatuaje que Eugenia “La China” Suárez tiene en su brazo, que representa una boca, y que ya había sido objeto de especulación en medios especializados.
La relación entre ambos fue una de las más seguidas por la prensa de espectáculos argentina: comenzaron su romance en mayo de 2022 y confirmaron su separación definitiva en abril de 2023, tras cerca de 10 meses juntos.
La confesión no solo causó sorpresa en el estudio —donde Wanda Nara reaccionó con curiosidad y humor ante la revelación— sino que también reactivó la discusión en redes sociales sobre el simbolismo de los tatuajes vinculados a historias de amor y vínculos pasados.
El gesto fue interpretado por algunos fans como una muestra de que, pese al tiempo transcurrido desde la separación, ciertos recuerdos permanecen, mientras que otros señalaron la exposición innecesaria de detalles íntimos en un programa televisivo.
El contexto de su relación y otras señales simbólicas
La relación entre Rusherking y La China Suárez fue muy seguida también por otros detalles personales, colaboraciones artísticas y la alta exposición mediática de ambos durante su vínculo. Si bien ninguno de los protagonistas había confirmado oficialmente que el tatuaje se refería a él, la declaración del cantante en televisión aportó un dato revelador que reavivó la atención mediática.
La confesión de Rusherking sobre el tatuaje que una de sus ex parejas se hizo inspirado en él —asociado por la mayoría de los seguidores a La China Suárez— pone de relieve la fascinación pública por las historias personales de celebridades y la importancia simbólica que los gestos corporales pueden tener en la narración de una relación. Más allá del detalle, esta revelación volvió a posicionar a la pareja en el centro de la escena del espectáculo argentino.