Semana de revancha

Arrancó el repechaje en MasterChef: 10 famosos volvieron a la cocina y dos ya subieron al balcón

El certamen de cocina abrió su semana de repechaje con 10 participantes y una dinámica eliminatoria día a día. En la primera noche cocinaron en duplas y el jurado eligió a Emilia Attias y Sofía Martínez como las mejores: subieron al balcón y no deberán presentarse en el próximo programa.