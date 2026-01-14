Arrancó el repechaje en MasterChef: 10 famosos volvieron a la cocina y dos ya subieron al balcón
El certamen de cocina abrió su semana de repechaje con 10 participantes y una dinámica eliminatoria día a día. En la primera noche cocinaron en duplas y el jurado eligió a Emilia Attias y Sofía Martínez como las mejores: subieron al balcón y no deberán presentarse en el próximo programa.
MasterChef Celebrity puso primera a su semana de repechaje y reordenó la competencia con una consigna clara: diez participantes buscarán meterse en la recta final del certamen culinario. El arranque llegó tras la eliminación de Emilia Attias, que ahora tiene chance de revancha inmediata.
Según se explicó en el programa, la producción armó un grupo mixto: seis participantes que ya habían estado en la actual edición y cuatro incorporaciones para esta etapa. El objetivo es que, día a día, algunos queden afuera y otros sigan con vida rumbo a la “gala de regreso”.
La lista del repechaje incluyó a Walas, Emilia Attias, Sofía Martínez, Julia Calvo, Luis Ventura, Esteban Mirol, Evelyn Botto, Rusherking, Ariel Puchetta (cantante de Ráfaga) y Esther Goris. Con ese lote completo, el jurado activó una primera noche de competencia intensa.
El jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui dispuso que se cocinara en duplas. Walas ganó un mini desafío y se quedó con la ventaja de armar los equipos, en un reparto que condicionó el juego desde el inicio.
El juego de puntería que definió las duplas en la competición.
Así quedaron las parejas: Walas con Evelyn Botto; Emilia Attias con Sofía Martínez; Ariel Puchetta con Esther Goris; Julia Calvo con Luis Ventura; y Esteban Mirol con Rusherking. Cada dupla presentó su plato y esperó la devolución que, en repechaje, pesa doble.
La dinámica, explicaron Wanda Nara y el jurado, será eliminatoria jornada tras jornada: algunos quedarán en el camino y otros avanzarán con chances concretas de volver a la competencia principal. Por ahora, todavía no se definió cuántos lugares habrá disponibles para reingresar.
En esa primera noche, la mejor pareja fue la integrada por Emilia Attias y Sofía Martínez, que subieron al balcón y quedaron liberadas del próximo programa. El resto seguirá enfrentando desafíos para no quedar eliminado definitivamente y llegar con aire a la instancia decisiva del repechaje.