Maxi López se lanza al mundo del reality: así será su nuevo programa en Argentina

Maxi López, exfutbolista y figura mediática, confirmó que lanzará su propio reality show, el cual se grabará íntegramente en Argentina y estará centrado en su cambio de vida, con foco en su transformación física, emocional y familiar. El proyecto marca un nuevo rumbo en su carrera, apostando por los contenidos audiovisuales con una propuesta fresca, íntima y dirigida a plataformas digitales.
De MasterChef al protagonismo propio.
Una nueva etapa
Después de una vida deportiva intensa y una presencia destacada en programas de televisión como MasterChef Celebrity (Telefe), López inicia una nueva etapa personal y profesional con este reality que lo mostrará en una faceta más cercana y cotidiana.
El exdelantero —que vivió durante años en Europa— se instalará nuevamente en Argentina junto a su esposa, la modelo Daniela Christiansson, y sus hijos. Las grabaciones comenzarían en marzo de 2026 y se desarrollarán a lo largo de tres meses.
La propuesta busca mostrar no solo su rutina de entrenamiento, sino también aspectos íntimos de su vida cotidiana, en una apuesta por la autenticidad y la cercanía con el público
El contenido del programa se centrará en su proceso de transformación física, acompañado por un equipo de profesionales: entrenadores, nutricionistas y especialistas en bienestar. La narrativa incluirá cambios de hábitos, rutinas de entrenamiento, alimentación consciente y momentos familiares, mostrando no solo al personaje público sino también al hombre detrás de cámara.
Según adelantó el propio Maxi López, la producción será independiente y tendrá un formato dinámico, pensado para redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, lo cual permitirá una conexión directa con el público.
La decisión de producir su propio show llega luego del éxito de su participación en MasterChef Celebrity, donde logró conquistar a la audiencia con su carisma y autenticidad. Esta exposición mediática lo posicionó como una figura con potencial más allá del deporte.
El reality también buscará consolidar su imagen en el mundo del entretenimiento, mostrando su compromiso con una vida saludable, el valor de la familia y la superación personal.
Aunque aún no se confirmó la plataforma de estreno ni el nombre oficial del programa, se espera que el reality genere un fuerte impacto en redes y medios digitales, apelando tanto a seguidores del deporte como a un público interesado en contenidos de estilo de vida y transformación personal.
La propuesta, inédita en el universo de los exfutbolistas argentinos, pone a Maxi López en un nuevo rol: el de protagonista de su propia historia, contada en primera persona y con la intención de inspirar a otros.