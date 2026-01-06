#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Este martes

Yanina Latorre se suma a MasterChef en lugar de Maxi López: “El quilombo que voy a armar...”

Telefe difundió un spot con los protagonistas para presentar el cambio en el certamen de cocina: con chistes y frases filosas, la conductora aparece como su reemplazo.

El video con el que Telefe anunció a Yanina Latorre en MasterChef Celebrity.El video con el que Telefe anunció a Yanina Latorre en MasterChef Celebrity.
Seguinos en
Por: 

Telefe sorprendió este lunes al lanzar una nueva promo de MasterChef Celebrity con un anuncio que dio que hablar: Yanina Latorre desembarca en el programa para reemplazar a Maxi López, y el canal lo comunicó con un video en tono de comedia.

En el clip, sobre un fondo amarillo, se ve al ex futbolista consultándole a su “sucesora” si puede irse tranquilo. “Yani, por favor, ¿me puedo ir tranquilo?”, pregunta Maxi, y ella le responde con ironía: “Sí, amor, andá y no te preocupes por la fecha de vuelta”.

La escena sigue con Maxi insistiendo en que quiere regresar, pero Yanina lo corta con una frase bien a su estilo: “Esa parte ya no te la prometo. Con el quilombo que voy a armar, considerate echado de MasterChef Celebrity”, dice entre risas.

Antes del cierre, Maxi le pide que haga “quilombo”, y Latorre remata con otro comentario filoso: “Mucho. No creo que te agarren de vuelta”, completando un spot pensado para instalar el cambio con humor y picante, y encender la expectativa en la previa del reality.

Seguinos en
#TEMAS:
Videos
Cine Series Televisión
Maxi López

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro