Yanina Latorre se suma a MasterChef en lugar de Maxi López: “El quilombo que voy a armar...”

Telefe sorprendió este lunes al lanzar una nueva promo de MasterChef Celebrity con un anuncio que dio que hablar: Yanina Latorre desembarca en el programa para reemplazar a Maxi López, y el canal lo comunicó con un video en tono de comedia.
Telefe difundió un spot con los protagonistas para presentar el cambio en el certamen de cocina: con chistes y frases filosas, la conductora aparece como su reemplazo.
En el clip, sobre un fondo amarillo, se ve al ex futbolista consultándole a su “sucesora” si puede irse tranquilo. “Yani, por favor, ¿me puedo ir tranquilo?”, pregunta Maxi, y ella le responde con ironía: “Sí, amor, andá y no te preocupes por la fecha de vuelta”.
La escena sigue con Maxi insistiendo en que quiere regresar, pero Yanina lo corta con una frase bien a su estilo: “Esa parte ya no te la prometo. Con el quilombo que voy a armar, considerate echado de MasterChef Celebrity”, dice entre risas.
Antes del cierre, Maxi le pide que haga “quilombo”, y Latorre remata con otro comentario filoso: “Mucho. No creo que te agarren de vuelta”, completando un spot pensado para instalar el cambio con humor y picante, y encender la expectativa en la previa del reality.