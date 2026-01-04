Evangelina Anderson y Majo Martino protagonizaron un emotivo rescate en Punta del Este
En medio de una noche lluviosa tras una salida, las dos mediáticas detuvieron su regreso para ayudar a un perro perdido en la ruta, un gesto que quedó registrado en sus redes sociales y emocionó a sus seguidores.
Las mediáticas tuvieron un listo gesto en medio de la madrugada en Punta del Este.
La secuencia que compartieron Eva Anderson y Majo Martino comenzó en las primeras horas de este sábado, cuando ambas regresaban de una noche de diversión en un boliche de Punta del Este, Uruguay. Bajo una intensa lluvia, advirtieron a un perro abandonado al costado de la ruta, aparentemente desorientado y exhausto por el clima y la oscuridad.
Las imágenes, difundidas en las historias de Instagram de ambas figuras, muestran cómo Majo Martino se baja del auto para llamar al animal, mientras la lluvia cae con fuerza y los vehículos transitan a alta velocidad. En el registro se escucha a Martino y Anderson alentando al perro a acercarse con paciencia y ternura.
Bajo una intensa lluvia, advirtieron a un perro abandonado al costado de la ruta.
Una identidad y una llamada que cambió la noche
El can, ante la insistencia de las protagonistas, finalmente sube a la vereda y deja ver una chapita con nombre y teléfono, lo que abrió la puerta a un desenlace feliz para los protagonistas de esta historia. El nombre del perro es Ramón, y tras comunicarse con los datos de contacto, Anderson y Martino lograron ubicar a su dueño, quien se encargó de llevárselo nuevamente a su hogar.
“Ramón, te prometo que te vamos a devolver con tu familia”, se las escucha decir en el video a las protagonistas del rescate, a pesar del clima adverso y la hora avanzada de la madrugada.
El detalle más conmovedor no fue solo el rescate en sí, sino la forma en la que fue compartido: sin solemnidad ni gesto impostado, sino con naturalidad, calidez y humor bajo la lluvia. Los comentarios de usuarios y seguidores de ambas figuras destacaron el gesto y la empatía de detenerse a auxiliar a un animal en apuros, incluso en medio de una jornada festiva y con condiciones climáticas adversas.
La madrugada que comenzó con baile y música terminó con una acción de empatía que trascendió la anécdota personal.
Esta no es la primera vez que Anderson utiliza sus redes para mostrar un momento cercano y humano de su vida cotidiana, recordando que, lejos del glamour, hay gestos sencillos que conectan con la sensibilidad de su audiencia.
La madrugada que comenzó con baile y música terminó con una acción de empatía que trascendió la anécdota personal: dos mujeres en medio de la lluvia decidieron detenerse, socorrer a un perro perdido y devolverlo con su familia. En tiempos donde las redes muchas veces se llenan de polémicas, esta historia iluminó los primeros días del año con un gesto simple y profundamente humano.