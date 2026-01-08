Susto en Punta del Este

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados por guardavidas tras quedar atrapados en el mar

Un día de descanso terminó en un fuerte susto para el entrenador y parte de su familia, quienes debieron ser rescatados tras ser arrastrados por la corriente en la playa Laguna Escondida, en José Ignacio.