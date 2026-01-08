Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados por guardavidas tras quedar atrapados en el mar
Un día de descanso terminó en un fuerte susto para el entrenador y parte de su familia, quienes debieron ser rescatados tras ser arrastrados por la corriente en la playa Laguna Escondida, en José Ignacio.
Lo que debía ser un baño tranquilo en la costa uruguaya el pasado 31 de diciembre para Martín Demichelis, sus tres hijos —Bastián, Lola y Emma— y una sobrina, casi termina en tragedia. Según el programa A la tarde (América TV), la familia ingresó al mar en Laguna Escondida, un sector donde no está permitido bañarse, y fue arrastrada por la corriente, sin poder salir por sus propios medios.
Las imágenes difundidas muestran a Demichelis y los menores luchando por mantener la cabeza fuera del agua, mientras el oleaje los envolvía. La escena alarmó hasta a quienes observan el video, que finalmente terminó viralizándose en redes sociales.
Guardavidas fuera de servicio, clave para evitar una tragedia
Afortunadamente, dos guardavidas que estaban en su día libre y practicaban surf en esa misma zona percibieron la situación de riesgo y no dudaron en acudir al rescate de la familia. Aunque la playa no tenía servicio activo de salvavidas al momento —algo que fue cuestionado en el panel de análisis del programa televisivo—, estos profesionales lograron asistidos a Demichelis y a los tres menores antes de que la situación se agravara.
El dramático rescate de Martín Demichelis y su familia en Punta del Este.
Expertos consultados durante el análisis del video subrayaron que, pese a que el mar parecía “apacible”, existen corrientes escondidas bajo la superficie que pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados, lo que convierte en peligroso bañarse donde está señalizado como prohibido.
Repercusiones y mensaje de agradecimiento
Tras la viralización del rescate, la modelo Evangelina Anderson, madre de los menores y ex pareja de Demichelis, compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento: “Gracias Dios por absolutamente todo”, frase que muchos relacionaron con el episodio vivido por la familia.
El hecho generó también debate público sobre la responsabilidad de los adultos al elegir espacios para el baño en la playa, especialmente en zonas sin vigilancia, y la importancia de respetar las advertencias de peligro, como los carteles que prohíben el ingreso al mar.
El susto que vivieron Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este —cuyas imágenes fueron difundidas días después— sirve como recordatorio de los riesgos que pueden presentar las costas aunque el mar luzca tranquilo. La rápida intervención de los guardavidas fuera de servicio evitó lo que podría haber sido una tragedia, y pone en evidencia la necesidad de extremar precauciones al momento de entrar al agua, incluso en días calmos.