El descargo de Evangelina Anderson ante los rumores de romance con dos futbolistas

La modelo desmintió el vínculo con ambos, afirmando que jamás vio a uno de ellos y aclaró que el joven en México es el hijo de una amiga. Ante la difusión de información falsa, la ex de Martín Demichelis considera acciones legales, priorizando el bienestar de su familia en medio de una delicada situación.
La modelo Evangelina Anderson salió al cruce de las versiones periodísticas que la vinculaban sentimentalmente con dos futbolistas de renombre: Leandro Paredes y Juanjo Purata.
A través de una serie de mensajes enviados a la periodista Karina Iavícoli del programa Intrusos, la ex pareja de Martín Demichelis se mostró indignada y desmintió categóricamente los rumores, calificándolos como una situación que le causa “vergüenza ajena”.
Uno de los rumores más fuertes que Anderson enfrentó fue el de un supuesto romance con el volante de la Selección Nacional, Leandro Paredes. En su comunicación con Iavícoli, la modelo fue categórica: “Juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”.
Además, puso un punto final a la especulación de una infidelidad al asegurar: “Jamás saldría con un hombre casado. Eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”.
La polémica se intensificó con la aparición de un video en el que se la veía en un shopping de México junto a un joven, al que el periodista Pepe Ochoa identificó como un futbolista. Esta versión llevó a que el panel de Intrusos investigara la identidad del joven, con Rodrigo Lussich y Paula Varela señalando que se trataba de Juanjo Purata, del club Tigres, aunque sin evidencia contundente.
Sin embargo, Evangelina Anderson puso fin al misterio con una simple explicación: el joven es el hijo de su mejor amiga y tiene la misma edad que su propio hijo, Bastián. “No van a poder creer, porque dicen cosas sin saber”, dijo la modelo, visiblemente molesta, y agregó que este tipo de noticias le causan “vergüenza ajena”.
En sus mensajes, Anderson también compartió el difícil momento personal que atraviesa su familia. Según contó, su viaje a México no fue por un escape mediático, sino para acompañar a su madre en su recuperación tras haber sufrido un ACV. “La verdad, estamos todos muy mal”, confesó, explicando que el estrés de esta situación sumado a los rumores le ha provocado una pérdida temporal de la voz.
Ante la posibilidad de tomar acciones legales por la información falsa, la modelo se mostró indecisa, afirmando que evaluará la situación. Por ahora, reiteró que se encuentra sola y que su principal preocupación es el bienestar de sus seres queridos.
