Leandro Paredes enfrentó rumores de infidelidad con una salida romántica

En medio de los rumores que lo vinculan con Evangelina Anderson, Leandro Paredes se mostró públicamente junto a su esposa Camila Galante disfrutando de la noche porteña. La pareja asistió al teatro para ver la obra “Rocky”, protagonizada por Nico Vázquez, que se mantiene como un éxito en cartelera.
Sin brindar declaraciones a la prensa, ambos se mostraron sonrientes y cordiales con quienes los saludaban, dejando en claro que su relación atraviesa un buen momento y desmintiendo cualquier tipo de crisis.
Desmentidos y aclaraciones
A raíz de los rumores, Galante se comunicó con un medio periodístico para solicitar que retiraran las “noticias” sobre una supuesta infidelidad de su marido. En diálogo con Juli Argenta, reafirmó que todo está en orden entre ellos: “Entiende la situación, se ríen, pero están juntos”, sostuvo.
Paredes y Galante disfrutaron juntos de la obra “Rocky” en el teatro de la ciudad.
De esta forma, Paredes y Galante buscan neutralizar los comentarios malintencionados a través de sus apariciones públicas y mensajes en redes sociales, mostrando unidad familiar y tranquilidad.
Conversación directa y confianza
Según relató Camila en el programa Intrusos, al enterarse de los rumores no dudó en confrontar directamente a Paredes para conocer la verdad. “Le pregunté de frente y él me contestó con total tranquilidad”, afirmó la empresaria.
Camila Galante desmintió los rumores de infidelidad.
El futbolista le aseguró que no había tenido ningún vínculo con Anderson y que desconocía el origen de los comentarios. Galante destacó que confía plenamente en su pareja y que la situación no generó conflictos en la relación.
Mantener la tranquilidad familiar
Camila reconoció que los rumores generaron incomodidad, pero destacó que su familia permanece unida. “Obviamente, no es lindo que se digan esas cosas, pero nosotros estamos muy unidos y sabemos lo que somos puertas adentro”, explicó.
Sobre su relación con Evangelina Anderson y Martín Demichelis, Galante aclaró: “Con Eva tengo la mejor relación, siempre fue cordial. Con Martín también. No hay ningún problema”.
Para finalizar,la empresaria reafirmó que prefiere no dar importancia a los comentarios y enfocarse en su familia: “La gente habla porque es gratis, pero nosotros sabemos la verdad”.
En paralelo, comenzaron a circular imágenes comprometedoras de Evangelina junto a un futbolista; sin embargo, no se trata del jugador de Boca, sino del delantero mexicano de Club Tigres, Juanjo Purata.
“Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”, detalló el panelista Pepe Ochoa en LAM.
