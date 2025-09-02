El inesperado cruce entre Gimena Accardi y Nico Vázquez tras su divorcio

Gimena Accardi y Andrés Gil cerraron su participación en la obra “En otras palabras”, después de recorrer con éxito distintos escenarios del país. La despedida coincidió con un momento personal complejo para la actriz, ya que se confirmó su separación de Nicolás Vázquez, director del espectáculo y su pareja durante muchos años.
Desde la cuenta oficial del proyecto compartieron un video que recopiló momentos de la gira y expresaron: “Gracias por acompañarnos en esta gran historia de amor”.
Entre las repercusiones, Nicolás Vázquez escribió un mensaje cargado de gratitud hacia el elenco y el público: “Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de este equipo y agradecido por tanto amor”.
Accardi respondió con cariño, dejando en claro que la relación personal no afectó lo artístico: “El mejor director de mi vida. Gracias por tanto”.
El curioso ida y vuelta entre los actores.
El intercambio continuó con un gesto de reconocimiento por parte de Vázquez, quien elogió a su ex: “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular”.
Separación y divorcio exprés
La pareja decidió poner fin a su historia de amor a través de un divorcio rápido y privado, que se concretó la semana pasada. Ambos asistieron juntos a la firma de los papeles sin enfrentamientos públicos ni declaraciones cruzadas. Sin embargo, después de ese encuentro no volvieron a tener contacto directo.
Tras 18 años juntos, la pareja puso fin a su relación.
La noticia impactó al mundo del espectáculo, ya que Accardi y Vázquez habían sido una de las parejas más queridas del ambiente artístico.
Confesiones y rumores
En una entrevista, Gimena relató cómo fue el momento de la confesión de su infidelidad. Según contó, Nicolás la miró a los ojos y le dijo: “Esto no te define. Yo te sigo amando”. A pesar de ese gesto, ambos entendieron que la relación estaba desgastada y decidieron dar cierre definitivo a su vínculo.
Andrés Gil fue señalado como tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.
Con la exposición mediática aparecieron versiones sobre posibles terceros en discordia. Accardi negó rotundamente esos rumores y aclaró que la persona involucrada no pertenece al medio artístico: “Es alguien random, nada que ver con lo que se dice”.
Incluso, Andrés Gil, quien fue señalado en algunos programas, salió a desmentirlo en redes y expresó su malestar por ser arrastrado a una situación ajena.
Un vínculo transformado
Aunque la historia de amor terminó, tanto Nicolás Vázquez como Gimena Accardi demostraron respeto y madurez frente a la crisis. Su relación sentimental se transformó en un afecto distinto, marcado por el reconocimiento mutuo y por la gratitud hacia lo vivido.
El futuro los encontrará en caminos separados, pero con la certeza de que su historia, con sus luces y sombras, dejó una huella profunda en ambos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.