Gimena Accardi y Nicolás Vázquez firmaron el divorcio: cómo fue el acuerdo tras 18 años juntos

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez pusieron punto final a su matrimonio este jueves, cuando firmaron oficialmente el divorcio. La pareja, que estuvo unida por casi dos décadas, ya había anunciado su separación meses atrás y ahora concluye legalmente su vínculo con un acuerdo amistoso y sin conflictos económicos.
Según trascendió, ambos acordaron una división equitativa de bienes: Accardi conservará la vivienda familiar, mientras que Vázquez residirá en un departamento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, que adquirió recientemente.
El trámite se realizó con total normalidad y fue calificado por personas del entorno como “emocionalmente movilizante”, pero sin conflictos entre las partes. A pesar del dolor lógico de una separación, los protagonistas optaron por resolver todo en términos serenos y de mutuo respeto.
Qué precipitó la ruptura
La separación de la pareja se conoció hace dos meses y se aceleró tras la aparición de versiones sobre una supuesta infidelidad por parte de Accardi. Si bien ninguno de los dos dio declaraciones públicas al respecto, el proceso legal avanzó rápidamente, y ambas partes buscaron resolver la situación con discreción.
Más allá de la separación sentimental, Accardi y Vázquez continuarán colaborando en proyectos laborales. Él seguirá vinculado a la gira de la obra “En otras palabras”, protagonizada por la actriz junto a Andrés Gil, en la que participa como productor.
Esta decisión de mantener el lazo profesional habla del respeto y la madurez con la que ambos transitan esta nueva etapa de sus vidas.
Amor y la adversidad
Durante sus 18 años de relación, Gimena y Nicolás atravesaron momentos muy difíciles, como la trágica muerte del hermano del actor en 2016, y el derrumbe del edificio en Miami en 2021, del que lograron sobrevivir de milagro.
Esos episodios fortalecieron su vínculo en su momento y los consolidaron como una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino. La decisión de separarse, aseguran allegados, fue tomada con madurez, sin rencores y con afecto mutuo.
La firma del divorcio marca el final formal de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. Con una historia de 18 años, supieron enfrentar crisis, tragedias y momentos de éxito. Ahora, cada uno seguirá su camino por separado, pero con un vínculo de admiración y colaboración que, al menos en lo artístico, permanece intacto.
