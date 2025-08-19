Nico Vázquez y Gimena Accardi se habrían separado por un tercero: vuelan los rumores

La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi sumó un impactante giro este lunes, ya que Ángel de Brito aseguró que hubo una infidelidad que fue determinante para la ruptura.
Un programa de espectáculos develó que infidelidad habría sido el motivo por el que se separaron. Sin dar nombres, apuntaron a un tercero conocido por ambos.
Si bien desde que se conoció el alejamiento se especulaba con posibles terceros en discordia, y en algún momento las versiones apuntaban al actor de "Rocky", el conductor de LAM ahora ha confirmado una infidelidad, pero de ella hacia él.
"Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", aseguró el periodista de espectáculos, subrayando que esta situación fue el detonante de la separación y afirmando que “es un secreto a voces”.
De Brito adelantó que “es el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena”. Aunque no dio el nombre del presunto tercero en discordia, ni confirmó si aún continúan en relación con la actriz, su compañera de programa, Yanina Latorre, deslizó que “todo indicaría que siguen” juntos.
"Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos igual venían mal desde hace un año. Pero en cierto momento él empezó a notar otras cosas que no eran por desgaste, pero en determinado momento se dio cuenta que había otra persona y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió", concluyó De Brito, dejando entrever el profundo impacto de esta revelación en la expareja.
Luego, y por presión de sus compañeros, el conductor de LAM deslizó que el tercero en discordia sería “un compañero de trabajo”, y mientras no aclaró de quién ni de dónde, su compañera apuntó que el señalado “es casado”.
Las redes sociales también hicieron lo suyo y los usuarios se aventuraron a tirar nombres, pero nada está confirmado por ninguno de los protagonistas.
El actor tuvo una lesión intercostal en una función y siguió adelante, pero ahora se encuentra peor y no le queda otra opción que parar. Así lo anunció desde sus redes sociales, donde agradeció a los fans por apoyarlo: "Gracias por su comprensión y apoyo".
"Información importante. A raíz de un desgarro en el músculo piramidal que sufrió Nico Vázquez, las funciones de Rocky previstas para este fin de semana han sido reprogramadas", dice el comunicado que compartió el actor.
Las fechas de la reprogramación son para fines de septiembre y en el comunicado explican que se puede pedir el reintegro de las entradas que ya fueron adquiridas.
