Video: Gimena Accardi admitió su infidelidad a Nico Vázquez

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi dio un giro inesperado tras trascender que una infidelidad habría sido decisiva para la ruptura. Desde que se conoció el alejamiento, circulaban rumores sobre terceros involucrados, pero ahora se confirma que la actriz mantuvo una relación extramatrimonial que influyó directamente en el quiebre de la pareja.
Accardi asumió públicamente su error y declaró: “Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”. Además, aclaró sobre la tercera persona involucrada: “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar. Fue un desliz absoluto, desapareció”.
La actriz también desmintió rumores previos: “Hace dos meses se empezó a decir que Nico estaba enamorado de una compañera de trabajo. Eso es totalmente falso. Me duele que se inventen cosas que no son ciertas”.
El impacto en la pareja
El descubrimiento de la infidelidad por parte de Vázquez terminó de marcar el quiebre definitivo, aunque la pareja arrastraba conflictos desde hace aproximadamente un año. Según Accardi, al momento de confesarle la infidelidad a su pareja: “Di las explicaciones a mi marido, del otro ladohubo entendimiento. Me perdonó. Me miró a los ojos y me dijo:‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’”.
La actriz terminó con los rumores y dio detalles sobre la ruptura,
Mientras tanto, se especula que la tercera persona sería un compañero de trabajo de la actriz, presuntamente casado, aunque ninguno de los protagonistas confirmó esta información.
Reacciones y aclaraciones públicas
Accardi también abordó versiones que la vinculaban con otros colegas: “Es mentira la persona con la que se me vincula. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, son familia”. La actriz remarcó la importancia de aclarar los hechos y proteger a quienes no tenían relación con la situación.
Medios y exposición
El caso se suma a la lista de separaciones mediáticas que generan revuelo por la combinación de fama y conflictos personales. La exposición en prensa y redes sociales potenció la discusión pública sobre la vida privada de los protagonistas.
Gimena Accardi confirmó la infidelidad a Nicolás Vázquez.
“Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas.La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca.Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación”, cerró la actriz
