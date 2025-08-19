“Me da mucha vergüenza”: la conmovedora confesión de Nico Vázquez tras la infidelidad de Gimena Accardi
Tras la confesión pública de Gimena Accardi sobre su infidelidad, Nicolás Vázquez rompió el silencio. Visiblemente conmovido, el actor expresó su dolor, habló del perdón y aseguró que, pese a la ruptura, el vínculo entre ambos sigue intacto.
Nicolás Vázquez rompió el silencio y habló con profunda emoción sobre la separación de Gimena Accardi, su pareja durante 18 años. En medio del escándalo por la infidelidad confirmada por la actriz, el actor expresó su vergüenza y tristeza, aunque aseguró que el vínculo entre ellos sigue siendo irrompible: “Somos familia”.
La pareja conformada por Nicolás Vázquez y Gimena Accardi puso fin a su relación el pasado 8 de julio, tras 18 años de convivencia. En ese momento, emitieron un comunicado conjunto en el que hablaban de una decisión tomada con amor y respeto mutuo. Sin embargo, con el correr de los días, surgieron versiones que apuntaban a un conflicto mayor.
El sábado 18 de agosto, Accardi confirmó en una entrevista pública que le fue infiel a Nicolás y que ese hecho precipitó el final de la relación. Aunque reconoció que la pareja ya venía atravesando una crisis desde hacía más de un año, admitió: “Me mandé una cagada malísima y me hago cargo. Le pedí perdón en mil idiomas”.
La reacción de Nicolás
Horas después de conocerse esas declaraciones, Nicolás Vázquez habló con la prensa. Conmovido, con la voz entrecortada y un visible gesto de tristeza, expresó: “Para mí sigue siendo una persona muy importante. Somos familia. Hoy al mediodía estuve con ella. Me da mucha vergüenza, estoy muy nervioso, pero respeto el trabajo de todos ustedes”.
El actor dejó en claro que, pese a la separación, hay un vínculo profundo que no se rompe fácilmente: “Va a ser mi familia siempre. Tuvimos una charla sincera y respetuosa. No voy a dejar de acompañarla nunca”.
El perdón y la madurez frente al dolor
Durante la entrevista en la que reconoció su error, Gimena relató cómo fue el momento en que le confesó la infidelidad a Nicolás. Según sus palabras, él la perdonó mirándola a los ojos y le dijo: “Esto no te define. Yo te sigo amando”.
A pesar del perdón, ambos coincidieron en que la relación ya no tenía el mismo rumbo y que el episodio fue el punto final a una etapa que venía desgastada.
En medio de la polémica, comenzaron a circular nombres de supuestos terceros en discordia. Gimena negó rotundamente que la persona con la que fue infiel sea del medio artístico: “Es una persona random, nada que ver con lo que se dice”.
Incluso, uno de los involucrados en los rumores, el actor Andrés Gil, salió a desmentir la versión en sus redes sociales y expresó su dolor por verse injustamente implicado en un tema tan sensible.
La historia de amor entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi llegó a su fin, pero lo hizo con una exposición pública inesperada y dolorosa. Aun así, ambos han mostrado entereza, respeto mutuo y una notable madurez emocional frente al escándalo.
Mientras el dolor persiste, también permanece una certeza: su vínculo, aunque transformado, sigue vigente bajo la forma de un afecto profundo que trasciende la pareja.
