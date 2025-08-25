Divorcio exprés y llanto en teatro: el difícil momento de Nicolás Vázquez
El actor se presentó a trabajar como cada noche, pero no logró ocultar la conmoción que vive puertas adentro. Compañeros de elenco y periodistas relataron cómo fue el delicado episodio que protagonizó antes de salir a escena.
La relación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi llegó a su fin luego de casi dos décadas. La pareja, muy querida por el público, decidió dar por concluida su historia de amor a través de un divorcio exprés que se concretó la semana pasada. La noticia sorprendió tanto al ámbito artístico como a sus seguidores, quienes habían seguido de cerca su vínculo desde los primeros años.
El proceso legal se desarrolló de manera rápida y privada. Ambos llegaron juntos a firmar los papeles, sin conflictos públicos ni declaraciones cruzadas, pero desde ese momento no volvieron a tener contacto. En programas de espectáculos se afirmó que, a partir de ahora, cada uno continuará su camino por separado, tanto en lo personal como en lo económico.
El impacto emocional en plena función
A pocos días de la firma del divorcio, Nicolás Vázquez atravesó un momento de fuerte conmoción emocional durante una presentación de la obra Rocky, en el teatro Lola Membrives. Fuentes del entorno señalaron que el actor tuvo un ataque de llanto en su camarín, visiblemente afectado por la reciente ruptura.
El hecho ocurrió antes de salir a escena, y varios testigos aseguran que se encontraba muy angustiado. Aunque logró reponerse para cumplir con su rol en la obra, el episodio dejó en evidencia la profundidad del golpe emocional que le generó la separación.
La confesión que lo cambió todo
Días antes del divorcio, Gimena Accardi había admitido públicamente una infidelidad, lo que habría sido el detonante de la decisión final. Según relató la propia actriz, se trató de “un error muy grave”, y aunque hubo un intento de comprensión del otro lado, el daño estaba hecho.
Esa confesión marcó un antes y un después en la relación, acelerando un desenlace que parecía inevitable. El vínculo, que había superado momentos muy difíciles en el pasado, como el derrumbe del edificio en Miami donde casi pierden la vida, no pudo resistir esta nueva crisis.
A pesar del dolor, Nicolás Vázquez mantuvo un perfil bajo y, según se supo, adoptó una postura generosa respecto a los términos del divorcio. Aseguran que no hubo disputas por bienes y que el actor está dispuesto a otorgar todo lo que corresponda “y más también”.
Por el momento, ni Vázquez ni Accardi realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido tras la firma del divorcio. El silencio de ambos refuerza el tono íntimo y doloroso de la separación, en contraste con la exposición mediática que inevitablemente genera una pareja tan conocida.
