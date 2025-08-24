Polémica

Mirtha Legrand cuestionó a Gimena Accardi por confesar su infidelidad: “Lo hizo quedar como un cornudo”

La diva de los almuerzos opinó sobre la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Con su estilo frontal, criticó que la actriz haya contado en público que fue infiel. “En general esas cosas se ocultan”, dijo en La Noche de Mirtha.