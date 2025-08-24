Mirtha Legrand cuestionó a Gimena Accardi por confesar su infidelidad: “Lo hizo quedar como un cornudo”

La mesa de La Noche de Mirtha volvió a ser escenario de polémicas y frases tajantes. Esta vez, Mirtha Legrand apuntó directo contra Gimena Accardi, tras la confesión de la actriz sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez.
La diva de los almuerzos opinó sobre la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Con su estilo frontal, criticó que la actriz haya contado en público que fue infiel. “En general esas cosas se ocultan”, dijo en La Noche de Mirtha.
La mesa de La Noche de Mirtha volvió a ser escenario de polémicas y frases tajantes. Esta vez, Mirtha Legrand apuntó directo contra Gimena Accardi, tras la confesión de la actriz sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez.
La revelación de Accardi, que generó una ola de repercusiones en los medios y en las redes sociales, fue analizada por la conductora con palabras que no pasaron desapercibidas.
Hace apenas unos días, la actriz reconoció que, en medio de su relación con Vázquez, había sido infiel. Lo contó en televisión y a cámara, explicando que fue un error del que se arrepiente, pero que formó parte de su historia personal.
La confesión sorprendió por la honestidad y también por el momento en que se dio: a poco de conocerse la separación definitiva de la pareja, tras 18 años de vínculo.
En su programa, Mirtha Legrand tomó la declaración como punto de partida para un análisis crítico. “Ella habló, explicó, dio detalles. Y eso no corresponde. Una infidelidad se oculta, no se comenta”, dijo sin rodeos.
La diva de los almuerzos fue más allá en su planteo y utilizó una frase que rápidamente se viralizó: “Lo hizo quedar como un cornudo”.
Aunque admitió que es “una palabra fea”, no dudó en sostenerla con una sonrisa. “Lo dejó mal parado a Nicolás, porque ella habló demasiado. No se explican esas cosas en cámara, se callan y se sigue adelante”, agregó.
La observación encontró respaldo y también oposición en la mesa. La periodista Karina Iavícoli intentó poner en contexto las palabras de Accardi. “Ella asumió lo que pasó, dio la cara y lo hizo para cuidarlo. No lo dejó solo frente a las versiones. Eso es valioso”, opinó.
La discusión reflejó un contraste de miradas: por un lado, la postura más tradicional de Legrand, que entiende la infidelidad como un tema que debe quedar en la intimidad de la pareja.
Del otro, voces que consideran que la sinceridad de Accardi fue un acto de honestidad y de cuidado hacia su exmarido, aunque la haya expuesto al juicio social.
“Me parece feo el lugar en el que quedó ella. Es raro que la critiquen tanto cuando simplemente asumió un error. A los políticos no les pedimos tantas explicaciones”, planteó Iavícoli en defensa de la actriz.
El comentario de Mirtha recorrió las redes sociales y los portales de espectáculos, donde la frase “Lo hizo quedar como un cornudo” se convirtió en titular.
La sinceridad de Accardi y la crítica de la conductora dividen opiniones. Para algunos, se trata de una conversación íntima que nunca debió hacerse pública. Para otros, un gesto de franqueza que rompe con los silencios habituales del espectáculo.
Lo cierto es que, una vez más, la mesa de Mirtha volvió a instalar un debate que va más allá de la farándula y toca fibras sociales: ¿qué debe callarse y qué puede contarse en una relación de pareja?
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.