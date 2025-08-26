Andrés Gil desmintió los rumores con Gimena Accardi: “Obviamente es falso, respeten nuestra intimidad”
Tras días de especulaciones sobre un supuesto romance, el actor habló públicamente por primera vez y negó rotundamente los rumores, defendió su relación con Candela Vetrano y pidió respeto por la intimidad de las familias involucradas.
Andrés Gil habló por primera vez sobre los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con su compañera de elenco, Gimena Accardi. Lo hizo tras una función de la obra "En otras palabras", durante una entrevista con el programa Intrusos, donde fue abordado al finalizar la presentación en la ciudad de Bahía Blanca.
El actor se mostró serio pero calmo, y expresó de manera contundente: “Obviamente es falso. Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, cuidando a mi familia”. Además, pidió de manera directa que se respete la privacidad de las personas involucradas: “Estaría bueno que respeten su intimidad”.
Separación mediática y un rumor que creció
La ruptura entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi fue confirmada por ambos a través de comunicados y declaraciones públicas. Días más tarde, Accardi admitió haber tenido un vínculo extramatrimonial, sin revelar identidades. Sin embargo, distintos medios comenzaron a señalar a Andrés Gil como posible tercero en discordia, lo cual generó una fuerte reacción en el ámbito mediático.
Gil, pareja desde hace años de Candela Vetrano, evitó hasta ahora cualquier comentario sobre la situación. Su aparición pública sirvió no solo para desmentir la versión sino también para expresar su incomodidad con la exposición mediática que afecta tanto su vida como la de su entorno más cercano.
La obra En otras palabras, que protagonizan Andrés Gil y Gimena Accardi, continúa su gira nacional, con funciones en distintas provincias argentinas. A pesar del profesionalismo demostrado en el escenario, el clima detrás de escena se ha visto condicionado por la presencia constante de rumores y cámaras.
Durante la función en Bahía Blanca, se notó una emoción especial por parte de Accardi, quien compartió con el público que esa ciudad tiene un valor sentimental por haber vivido allí parte de su infancia. Al finalizar la obra, el saludo con Gil fue caluroso, pero no escapó al análisis de quienes siguen de cerca el escándalo.
Al ser consultado sobre si este tipo de especulaciones afectan su desempeño o su estado de ánimo, Andrés Gil fue claro: “Hubiera preferido evitar todo este quilombo. Queremos disfrutar los últimos días de gira tranquilos”.
Por su parte, Accardi también se expresó días atrás desde su programa de streaming, pidiendo que no se involucren a personas inocentes en esta situación. “Hay familias en el medio, esto no le hace bien a nadie”, señaló con visible cansancio emocional.
Pedido de empatía y privacidad
Con sus declaraciones, Andrés Gil no solo busca frenar los rumores, sino también instalar un pedido de mayor sensibilidad ante situaciones personales que se ven expuestas con liviandad en medios y redes sociales. Tanto él como Accardi continúan cumpliendo sus compromisos teatrales, priorizando el respeto y el profesionalismo.
Dejanos tu comentario
