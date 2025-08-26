Rompió el silencio

Andrés Gil desmintió los rumores con Gimena Accardi: “Obviamente es falso, respeten nuestra intimidad”

Tras días de especulaciones sobre un supuesto romance, el actor habló públicamente por primera vez y negó rotundamente los rumores, defendió su relación con Candela Vetrano y pidió respeto por la intimidad de las familias involucradas.