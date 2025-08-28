Andrés Gil se mostró junto a Cande Vetrano tras los rumores de infidelidad

Tras semanas de rumores, Candela Vetrano y Andrés Gil reaparecieron en sus cuentas de redes sociales, dejando atrás el silencio que habían mantenido desde que estalló el escándalo por la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. La pareja compartió postales familiares desde Puerto Madero, disipando dudas sobre su relación.
Vetrano publicó una foto de Gil, padre de su hijo, disfrutando de la vista del río, mientras que él subió una imagen del mismo paseo, arrobándola con un corazón blanco. Fue la primera vez que se mostraron juntos desde la polémica mediática, lo que reavivó el interés del público.
Andrés Gil negó los rumores
En medio de las versiones que lo señalaban como supuesto tercero en discordia en la ruptura de Vázquez y Accardi, el actor habló públicamente tras una función de la obra En otras palabras en Bahía Blanca.
“Obviamente es falso. Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, cuidando a mi familia”, declaró en diálogo con Intrusos. También pidió respeto hacia todos los involucrados: “Estaría bueno que respeten su intimidad”.
Una separación que desató especulaciones
La confirmación de la ruptura entre Vázquez y Accardi se dio a través de comunicados y entrevistas. Poco después, la actriz reconoció haber mantenido un vínculo extramatrimonial sin dar nombres, lo que impulsó a distintos medios a vincular a Gil con la situación.
El actor compartió imágenes familiares en redes sociales luego de días de especulación.
De esta manera, el actor, en pareja con Vetrano desde hace años, expuso el malestar que le genera la exposición mediática sobre su vida privada.
