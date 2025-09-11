Camila Galante rompe el silencio en medio de rumores de infidelidad de Leandro Paredes con Evangelina Anderson

En las últimas horas, una supuesta bomba mediática sacudió el mundo del fútbol y el espectáculo: un rumor que vincula al futbolista Leandro Paredes con la modelo Evangelina Anderson. La versión, que comenzó a circular en programas de chimentos, generó un gran revuelo en las redes sociales y puso el foco en el matrimonio del campeón del mundo con Camila Galante.
A pesar de que la pareja se ha caracterizado por un perfil bajo, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, no tardó en reaccionar ante la inesperada tormenta mediática. A través de un mensaje a la periodista Paula Varela, la influencer decidió romper el silencio y desestimar las especulaciones que señalan a su marido en una supuesta infidelidad con la esposa de Martín Demichelis.
“La noticia me la mostró él, lo vimos juntos, pero él no conoce a Evangelina”, afirmó Galante, buscando poner fin a la ola de rumores. Con estas palabras, la esposa del jugador del Paris Saint-Germain intentó dejar en claro que el supuesto affaire es una falacia, y que la confianza en su relación permanece intacta.
“Por ahora, lo dejo pasar a menos que se haga una bola más grande”, agregó, sugiriendo que, por el momento, el tema no es de su mayor preocupación.
Paredes y Camila Galante tuvieron su tercer hijo hace algunos meses.
¿De dónde surge el rumor?
El origen de este escándalo se remonta a las declaraciones de la panelista Yanina Latorre, quien en un programa de televisión deslizó que un hombre casado y un ex de un futbolista estaban teniendo un romance clandestino. Sin dar nombres, las pistas que arrojó Latorre rápidamente llevaron a los medios a especular sobre las identidades de los involucrados.
Poco después, el nombre de Evangelina Anderson, ex de un futbolista y actualmente pareja de Demichelis, empezó a tomar fuerza en la rueda de rumores. Más tarde, la figura de Leandro Paredes, que está casado y tiene tres hijos, se sumó a la ecuación. Lo que comenzó como un simple chisme, se convirtió en una noticia de alto impacto mediático que obligó a una de las protagonistas a salir a aclarar la situación.
La vida familiar de los Paredes-Galante en el centro de la escena
El supuesto escándalo estalló en un momento muy sensible para la familia. Hace solo cinco meses, Leandro y Camila dieron la bienvenida a su tercer hijo, afianzando aún más la estabilidad de su hogar. Este contexto familiar resalta el valor de la declaración de Galante, quien prioriza la paz y el bienestar de su familia por encima de los chismes de la farándula.
Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis a mediados de agosto de 2025.
Además de sus palabras, Camila utilizó sus redes sociales para reforzar su mensaje. En una publicación reciente de Leandro Paredes, ella comentó con emojis de corazones, demostrando públicamente el apoyo y el amor que siente por su esposo. Esta muestra de afecto en un momento de tensión mediática reafirma su intención de dejar la polémica atrás.
En este momento, ni Leandro Paredes ni Evangelina Anderson se han expresado al respecto, manteniendo un silencio que contrasta con la declaración de Camila. La respuesta de Galante parece haber puesto un freno a la controversia, aunque la prensa del corazón sigue atenta a cualquier nuevo capítulo en esta historia.
Solo el tiempo dirá si la pareja decide dejar el tema atrás o si, por el contrario, la “bola” de rumores sigue creciendo, obligándolos a dar una explicación más contundente.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.