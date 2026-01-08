El cruce menos pensado

Pampita en medio de un escándalo con un famoso exfutbolista en Punta del Este

La modelo que veranea en José Ignacio junto a su familia, quedó envuelta en un nuevo episodio polémico al ser increpada por Sergio “Kun” Agüero por el uso de pirotecnia prohibida. El conflicto se viralizó en redes y generó debate sobre la convivencia en el exclusivo balneario uruguayo.