Pampita en medio de un escándalo con un famoso exfutbolista en Punta del Este
La modelo que veranea en José Ignacio junto a su familia, quedó envuelta en un nuevo episodio polémico al ser increpada por Sergio “Kun” Agüero por el uso de pirotecnia prohibida. El conflicto se viralizó en redes y generó debate sobre la convivencia en el exclusivo balneario uruguayo.
El ruido persistente de la casa de la modelo motivó a que personas cercanas al ex futbolista reclamaran.
La temporada estival de celebridades en Punta del Este volvió a estar marcada por un episodio inesperado protagonizado por Pampita, una de las figuras más recurrentes en las redes sociales y la farándula argentina. Según reveló el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM, la modelo habría encendido fuegos artificiales y petardos de alto impacto sonoro durante la celebración de Año Nuevo, desafiante ante las normativas locales.
En Uruguay, la Ley 20.246 prohíbe la comercialización y uso de pirotecnia que supere los 110 decibeles, una medida destinada a proteger tanto a animales como a personas sensibles al ruido. La insistencia en encender petardos generó el malestar de un vecino muy conocido: el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero, quien se encontraba vacacionando en una propiedad colindante con su pareja y sus invitados.
El reclamo del Kun Agüero
Según el relato de Ochoa, el ruido persistente motivó que personas cercanas a Agüero insistieran en que él hablara con Pampita para que cesaran los estruendos. “La novia del Kun y una amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare”, relató el panelista, describiendo la tensión que se vivió entre ambas familias veraniegas.
Finalmente, Agüero decidió acercarse a la residencia de la modelo para solicitar formalmente que detuvieran el uso de la pirotecnia, aunque al principio no habría obtenido respuesta positiva. La situación fue captada por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores del balneario comentaron la insólita escena.
Martín Pepa se presentó en la casa del exfutbolista con un gesto conciliador: un pan dulce y una botella de champagne como intento de limar asperezas tras el cruce entre vecinos.
Intento de conciliación con pan dulce y champagne
La controversia, lejos de terminar solo con la intervención del Kun Agüero, tuvo un cierre curioso. Según fuentes vinculadas a la cobertura, Martín Pepa, actual pareja de Pampita, se presentó en la casa del exfutbolista con un gesto conciliador: un pan dulce y una botella de champagne como intento de limar asperezas tras el cruce entre vecinos.
El episodio representa un nuevo capítulo polémico para Pampita en el balneario uruguayo, que se suma a otras situaciones conflictivas que la modelo registró en temporadas anteriores en Punta del Este.
El Kun Agüero y su novia molestos con los ruidos de su vecina Pampita. REUTERS/Carl Recine
Verano de celebridades y pirotecnia en debate
Punta del Este se consolidó como el epicentro de las celebridades argentinas durante esta temporada 2026, con figuras como Zaira y Wanda Nara, Martín Demichelis, Evangelina Anderson y la propia Pampita, entre muchas otras, disfrutando del sol, la playa y la vida social del balneario. Sin embargo, la presencia de fuegos artificiales y petardos, que generan controversia por el impacto en el entorno y las normas locales, volvió a poner en el centro del debate las normas de convivencia entre vecinos de alta notoriedad mediática.
Lo que comenzó como un festejo familiar terminó convirtiéndose en un episodio tensionado entre figuras del espectáculo y el deporte. Más allá de las postales veraniegas, este cruce en Punta del Este pone en evidencia cómo los límites sociales y las reglas de convivencia siguen siendo una prueba incluso entre quienes están acostumbrados a ser noticia.