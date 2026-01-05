Pampita y Martín Pepa disfrutaron de una noche romántica en la playa

Carolina Ardohaín está de vacaciones en Punta del Este, y mientras disfruta de la playa y las fiestas, compartió con sus seguidores las románticas postales de una noche con su novio, Martín Pepa.
La modelo y su pareja participaron junto a algunos amigos de una exclusiva fiesta que comenzó por la tarde.
Junto con algunos amigos, ambos fueron a una exclusiva fiesta en la playa que comenzó por la tarde.
Desde la playa, se mostraron muy enamorados y se sacaron fotos tanto en la pista del baile como con el mar de fondo. Además, posaron junto a sus amigos.
Como si fuera poco, para cerrar la noche, Pampita se sumó a la movida nocturna de la ciudad y compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejaron su inconfundible glamour, su espíritu festivo y el costado más romántico de su presente.
Para esta ocasión, la modelo mostró su look canchero que constaba de una pollera negra con piedras, botas altas, y una campera de cuero.