Pampita y Martín Pepa disfrutaron de una noche romántica en la playa

La modelo y su pareja participaron junto a algunos amigos de una exclusiva fiesta que comenzó por la tarde.

Carolina Ardohaín está de vacaciones en Punta del Este, y mientras disfruta de la playa y las fiestas, compartió con sus seguidores las románticas postales de una noche con su novio, Martín Pepa.

Pampita junto a Martín Pepa.Pampita junto a Martín Pepa.

Junto con algunos amigos, ambos fueron a una exclusiva fiesta en la playa que comenzó por la tarde.

Pampita junto a Martín Pepa y amigos.Pampita junto a Martín Pepa y amigos.

Desde la playa, se mostraron muy enamorados y se sacaron fotos tanto en la pista del baile como con el mar de fondo. Además, posaron junto a sus amigos.

Pampita junto a Martín Pepa.Pampita junto a Martín Pepa.

Como si fuera poco, para cerrar la noche, Pampita se sumó a la movida nocturna de la ciudad y compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejaron su inconfundible glamour, su espíritu festivo y el costado más romántico de su presente.

Pampita junto a Martín Pepa y amigos.Pampita junto a Martín Pepa y amigos.

Para esta ocasión, la modelo mostró su look canchero que constaba de una pollera negra con piedras, botas altas, y una campera de cuero.

