Los mejores looks de las celebridades en los Critics Choice Awards 2026

La alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026 dio el puntapié inicial a la temporada de premios con una fuerte presencia de la moda como protagonista. En su 31° edición, las figuras más destacadas desplegaron estilismos que combinaron elegancia, riesgo y reinterpretaciones contemporáneas del glamour clásico.
Los atuendos elegidos anticiparon tendencias que marcarán los próximos meses, con una variedad de siluetas, texturas y colores que transformaron la red carpet en una verdadera pasarela. Desde propuestas minimalistas hasta diseños conceptuales, cada aparición sumó matices al pulso estético de la noche.
Glamourclásicoyeleganciarenovada
Algunas celebridades apostaron por códigos tradicionales del vestir de gala, actualizados a través de cortes precisos y detalles sutiles. Ariana Grande deslumbró con un vestido largo en tono rosa claro, acompañado por una capa translúcida con pequeños apliques brillantes. El peinado recogido en trenza y el maquillaje suave reforzaron una imagen etérea y delicada.
Ariana Grande en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
Benicio del Toro eligió un esmoquin negro de líneas clásicas, con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro, una apuesta segura que reafirma la vigencia del black tie. En la misma línea, Adam Sandler asistió con un traje azul oscuro, mientras que Jackie Sandler complementó el conjunto con un vestido azul sin tirantes, de textura marcada y abertura lateral.
Adam y Jackie Sandler en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
Jeff Goldblum aportó una lectura sofisticada del esmoquin al optar por un saco cruzado en blanco marfil con solapas anchas y pantalón negro. El contraste de tonos, sumado a sus características gafas, dio como resultado un look atemporal con impronta personal.
Jeff Goldblum en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
Minimalismo,colorysiluetas protagónicas
Otros looks se destacaron por su pureza de líneas y el protagonismo de la forma. Mia Goth lució un vestido largo marfil, de silueta recta y escote off-shoulder, con un delicado drapeado en gasa gris perla que envolvía los hombros. El acabado satinado aportó brillo sutil a una propuesta de estética depurada.
Mia Goth en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
Chase Sui Wonders impactó con un vestido rojo de corte recto y escote halter, sin adornos, donde el color intenso fue el eje central. En una línea similar, Cassidy Freeman eligió un diseño marrón en satén, al cuerpo, con escote halter y drapeado suave.
Chase Sui Wonders en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
Erin Doherty optó por un vestido strapless en verde esmeralda, cuyo foco estuvo puesto en la falda estructurada de volumen pronunciado. La ausencia de accesorios llamativos permitió que la silueta escultural se llevara toda la atención.
Erin Doherty en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
Apuestas audaces
La alfombra roja también fue escenario de propuestas que se alejaron de lo convencional. Bella Ramsey sorprendió con una combinación de sastrería y detalles llamativos: camisa roja, corbata blanca, pantalón negro y un chaleco decorado con flecos y canutillos, logrando un equilibrio entre juventud y sofisticación.
Bella Ramsey en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
Audrey Nuna llevó la experimentación al extremo con un vestido escultórico negro, construido a partir de grandes círculos que daban forma a mangas y falda. Sin costuras visibles y con una silueta abstracta, la pieza remitió al cruce entre arte y moda.
Audrey Nuna en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
Danielle Brooks apostó por un vestido negro ajustado, con escote amplio y flecos en el bajo, que aportaron movimiento y un giro moderno al diseño. En tanto, Keltie Knight se inclinó por un vestido con transparencias y apliques brillantes, generando un efecto de constelación sobre la piel.
Danielle Brooks en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
El costado más romántico se hizo presente con Justine Lupe y su vestido largo en gasa celeste, de falda plisada y lazo en el cuello. Arden Cho evocó un aire de cuento con un diseño lila pastel, escote bardot y falda amplia, mientras que Alicia Silverstone brilló con un vestido strapless plateado cubierto de brillos.
Arden Cho, May Hong and Ji-young Yoo en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
Carrie Preston optó por un vestido de lentejuelas rosas en degradado, apostando al impacto visual del color y el brillo, y Jackie Tohn eligió un satén amarillo vibrante, con escote bote y silueta estructurada.
Carrie Preston en los Critics Choice Awards. Crédito: REUTERS.
La diversidad de estilos y enfoques confirmó que la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026 no solo celebró al cine y la televisión, sino también a la moda como lenguaje de expresión y anticipo de tendencias.