Jennifer Lopez, 56 años y sin filtros: su respuesta picante a quienes la critican por vestir "muy sexy"

Durante su retorno artístico en Las Vegas, JLo respondió con humor a las críticas sobre su estilo en redes, desafiando las normas sociales y celebrando su carrera en Las Vegas.

s cuestionamientos sobre cómo debe vestirse una mujer a cierta edad no son nuevos para figuras públicas. Foto: @denisetruscellos cuestionamientos sobre cómo debe vestirse una mujer a cierta edad no son nuevos para figuras públicas. Foto: @denisetruscello
La cantante y actriz Jennifer Lopez, de 56 años, aprovechó una pausa durante su concierto en The Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas, para referirse directamente a los comentarios negativos que recibe en redes sociales acerca de sus vestuarios y estilo.

La artista, que está presentando su residencia Up All Night Live in Las Vegas con shows que combinan música, baile y cambios de vestuario, explicó con picardía que los comentarios críticos suelen incluir cuestionamientos sobre por qué se viste de manera atrevida o “no acorde a su edad”.

jlo Foto: @denisetruscello“Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo”, dijo la artista al público entre risas. Foto: @denisetruscello

Su respuesta a los críticos

Frente a la insistencia de quienes se expresan en redes sobre su manera de vestir, JLo reaccionó con una frase directa y lúdica: “Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo”, dijo al público entre risas y aplausos, en referencia a su físico.

La frase surgió luego de enumerar con ironía algunas de las críticas típicas que recibe, como “¿por qué siempre se viste así?”, “¿por qué no se viste según su edad?” y “¿por qué siempre está desnuda?”.

El público, presente durante su show el 30 de diciembre, recibió el comentario con ovaciones, lo que enfatizó el tono desafiante y confiado de la artista en ese instante.

El contexto de su residencia en Las Vegas

La residencia Up All Night Live in Las Vegas —que se extiende hasta marzo de 2026— marca el regreso de Lopez a los escenarios del Caesars Palace tras la exitosa etapa de All I Have (2016–2018). El espectáculo incluye numerosos cambios de vestuario, coreografías intensas y una puesta en escena que mezcla su repertorio de éxitos.

La cantante ha citado que su propósito es celebrar su carrera y su crecimiento personal, y ha afirmado que las redes sociales pueden ser un terreno complicado, aunque suele tomarlas con humor y distancia.

jlo Foto: @denisetruscelloJLo, radiante a sus 56 años. Foto: @denisetruscello

Una crítica que viene de lejos

Los cuestionamientos sobre cómo debe vestirse una mujer a cierta edad no son nuevos para figuras públicas. En el caso de JLo, acostumbrada a lucir atuendos sensuales como parte de su estética artística, la respuesta sarcástica apunta tanto al doble estándar mediático como a la presión sobre mujeres en el entretenimiento a adaptarse a normas sociales rígidas.

La cantante ha dicho anteriormente que ignora los comentarios negativos en internet y busca transmitir una actitud positiva acerca de la aceptación del propio cuerpo.

La respuesta de Jennifer Lopez a sus críticos sobre su vestimenta volvió a poner en el foco el debate sobre las expectativas de la sociedad ante el cuerpo y la edad femenina, especialmente en el contexto del espectáculo y la moda. Con humor y aplomo desde el escenario, JLo reafirmó su postura de seguir expresándose libremente, desafiando las normas que otros intentan imponerle.

