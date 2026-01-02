Jennifer Lopez, 56 años y sin filtros: su respuesta picante a quienes la critican por vestir "muy sexy"

La cantante y actriz Jennifer Lopez, de 56 años, aprovechó una pausa durante su concierto en The Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas, para referirse directamente a los comentarios negativos que recibe en redes sociales acerca de sus vestuarios y estilo.
La artista, que está presentando su residencia Up All Night Live in Las Vegas con shows que combinan música, baile y cambios de vestuario, explicó con picardía que los comentarios críticos suelen incluir cuestionamientos sobre por qué se viste de manera atrevida o “no acorde a su edad”.
“Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo”, dijo la artista al público entre risas. Foto: @denisetruscello
Su respuesta a los críticos
Frente a la insistencia de quienes se expresan en redes sobre su manera de vestir, JLo reaccionó con una frase directa y lúdica: “Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo”, dijo al público entre risas y aplausos, en referencia a su físico.
La frase surgió luego de enumerar con ironía algunas de las críticas típicas que recibe, como “¿por qué siempre se viste así?”, “¿por qué no se viste según su edad?” y “¿por qué siempre está desnuda?”.
El público, presente durante su show el 30 de diciembre, recibió el comentario con ovaciones, lo que enfatizó el tono desafiante y confiado de la artista en ese instante.
La residencia Up All Night Live in Las Vegas —que se extiende hasta marzo de 2026— marca el regreso de Lopez a los escenarios del Caesars Palace tras la exitosa etapa de All I Have (2016–2018). El espectáculo incluye numerosos cambios de vestuario, coreografías intensas y una puesta en escena que mezcla su repertorio de éxitos.
La cantante ha citado que su propósito es celebrar su carrera y su crecimiento personal, y ha afirmado que las redes sociales pueden ser un terreno complicado, aunque suele tomarlas con humor y distancia.
JLo, radiante a sus 56 años. Foto: @denisetruscello
Una crítica que viene de lejos
Los cuestionamientos sobre cómo debe vestirse una mujer a cierta edad no son nuevos para figuras públicas. En el caso de JLo, acostumbrada a lucir atuendos sensuales como parte de su estética artística, la respuesta sarcástica apunta tanto al doble estándar mediático como a la presión sobre mujeres en el entretenimiento a adaptarse a normas sociales rígidas.
La cantante ha dicho anteriormente que ignora los comentarios negativos en internet y busca transmitir una actitud positiva acerca de la aceptación del propio cuerpo.
La respuesta de Jennifer Lopez a sus críticos sobre su vestimenta volvió a poner en el foco el debate sobre las expectativas de la sociedad ante el cuerpo y la edad femenina, especialmente en el contexto del espectáculo y la moda. Con humor y aplomo desde el escenario, JLo reafirmó su postura de seguir expresándose libremente, desafiando las normas que otros intentan imponerle.